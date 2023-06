En riesgo 17 mil mdp de derrama económica por nuevo modelo matemático: alcalde de Delicias

DELICIAS.- Cerca de 17 mil millones de pesos de la derrama económica que genera anualmente el sector agropecuario, están en riesgo debido a la intención de desfogar las presas Francisco I. Madero y La Boquilla con el nuevo modelo matemático, advirtió Jesús Valenciano García, presidente municipal de Delicias.

El alcalde señaló que permitir la apertura de los embalses sería quitarle el pan a la gente, pues el sector agropecuario representa la actividad económica principal de toda esta zona y se verían afectados numerosos productores y jornaleros.

“Estamos hablando de que el sector agropecuario de la región mueve cerca de 17 mil millones de pesos al año, cuando está la producción a todo lo que da, como es este año, que es la producción con las presas que permitieron el riego al cien por ciento”, afirmó.

Rechazó que la defensa del agua tenga tintes políticos, como lo han señalado algunos personajes, pues la gente del campo se dedica a trabajar.

“Eso qué de político tiene, el decirle a la gente: oiga, ahora no voy a trabajar y, bueno, pues ahí apriétese el cinturón y a ver ahora adonde le dan. Váyase yendo de mojado porque no va a haber chamba en el campo, en la labor, en los nogales, en los chiles, o los establos van a dejar de producir un poco más porque no hay equis cantidad de forraje… no hombre, eso no tiene absolutamente nada de político”, expresó el edil.

Valenciano recordó que durante la sequía atípica de 1994- 1995, cuando no se abrieron las presas y por consiguiente no hubo ciclo agrícola, muchos padres de familia que vivían en la región tuvieron que irse de “mojados” y jamás regresaron al terruño.

“Eso no tiene nada de política; la verdad es que hay que defender lo que en justicia le corresponde a los agricultores de Chihuahua y a los habitantes de la región centro sur”, concluyó el alcalde.

La validación por parte del Consejo de Cuenca del Río Bravo de un nuevo modelo matemático, el cual prevé extraer agua de las presas del estado para cumplir con el Tratado Internacional de 1944, nuevamente encendió las alertas en la región, donde hace tres años se vivió un episodio amargo por la defensa del líquido.