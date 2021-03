Entregan uniformes a elementos de Seguridad Pública en Saucillo

Saucillo- Con el compromiso de mejorarles su prestacionales salariales a los agentes, la alcaldesa Aidé López De Anda, entregó uniformes a los 102 elementos de Seguridad Pública Municipal, de las distintas corporaciones como policía, vialidad, bomberos, protección civil y prevención delictiva.

Lo anterior representó una inversión de 300 mil pesos, monto que se suma a los cerca de 12 millones de pesos destinados a Seguridad Pública en lo que va de esta administración, algo que la presidente municipal consideró sin precedentes en la historia saucillense.

“En cumplimiento al compromiso adquirido de fortalecer la seguridad pública de los Saucillenses, nos encontramos nuevamente para demostrar en los hechos, que seguimos y continuaremos abonando a esta deuda histórica en materia de seguridad.” Expresó la munícipe.

Agregó que es motivo de orgullo que a pesar de las adversidades que como gobierno y sociedad nos han tocado vivir, las hemos afrontado, las hemos encarado, y hemos logrado en materia de seguridad, de educación, obra pública y programas sociales, mucho más que otras no hicieron en épocas de vacas gordas.

Informó López De Anda, que la inversión cercana a los 300 mil pesos en uniformes, vienen a incluirse a la inversión total al momento de 12 millones en materia de seguridad pública en Saucillo, gracias al apoyo siempre constante y decidido del gobierno del estado.

“Es muy válido recordar las deplorables condiciones, en las que recibí el parque vehicular, la carencia de armamento, la bombera inservible, una vieja ambulancia”, rememoró Aidé López.

Detalló que la inversión se ha traducido en el reemplazo de once unidades nuevas, dos seminuevas, seis cuatrimotos, una bombera seminueva, una ambulancia para protección Civil y otra más para la Cruz Roja, con el apoyo de la delegación estatal de esta benemérita institución. Asimismo, la alcaldesa destacó que se ha dotado a Seguridad Pública de 44 armas, entre largas y cortas.

“Pero estoy convencida que mientras no se mejoren las condiciones salariales de cada uno de los oficiales de seguridad pública, de tránsito, bomberos, rescatistas, de cada una de las psicólogas que nos auxilian a prevenir el delito, el abuso sexual, el bullyng, los suicidios, mientras no se mejoren sus condiciones de seguridad de vida, no podremos darnos por satisfechos, y ese es mi presente compromiso” concluyó.