Exigen reinstalar a Leticia Loredo en Bienestar

DELICIAS.- Las oficinas de la Secretaría del Bienestar amanecieron tomadas este jueves por un grupo de empleados y activistas, quienes exigieron que se reinstale a la maestra Leticia Loredo Arvizu en su cargo como coordinadora regional de los programas federales; la funcionaria, por su parte, denunció que existe una conjura en su contra para desplazarla.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Una veintena de personas, encabezadas por el activista Jorge Ramírez, se plantó afuera de las oficinas, cuyo acceso cerraron con cadenas y candados, además de colocar lonas en la cerca. De esta forma se solidarizaron con Leticia Loredo, quien sostuvo que el intento de hacerla renunciar obedece a una lucha de poder por parte de individuos que quieren quedarse al frente de la Secretaría Bienestar.

Loredo Arvizu, denunció que ciertas personas hablaron mal de ella ante el delegado Juan Carlos Loera de la Rosa, quien en días pasados le pidió la renuncia al cargo para instalar en su lugar a Sergio Ramos.

Sin mencionar nombres, Loredo señaló que en contra suya obraron ex funcionarios y militantes del partido Morena, quienes le han levantado falsos cargos ante el delegado federal, denunciando además que sus contrincantes cometieron actos de corrupción cuando laboraron en la secretaría, de lo cual afirmó contar con pruebas y actas.

“Ellos no se encuentran aquí (en la Secretaría del Bienestar), están fuera ya, están enojados y fueron con el delegado y el delegado da oídos a chismes, no viene e investiga. La función de un funcionario estatal es venir o mandar a alguien a hacer una auditoria y revisar qué es lo que está pasando aquí, por qué esa gente va con el chisme allá y le dice: es que la maestra Lety me corrió por esto, por injusto, pero las actas están en jurídico allá en Chihuahua”, recalcó.

Entre otras de las acusaciones hacia su persona, refirió, está el no haber realizado trabajo político a favor de Loera cuando éste fue candidato a la gubernatura, a lo cual replicó que los empleados de gobierno no deben inmiscuirse en la política, esto conforme a las instrucciones dadas por el presidente López Obrador.

También, Loredo Arvizu denunció que se pretende despedir a veinte “Servidores de la Nación”, quienes, como ella, han trabajado jornadas largas para llevar los apoyos a la gente beneficiada con los programas federales, por lo cual consideró injusto el cese.

“Nosotros, en Delicias y la región, hemos sacado la pobreza extrema aún con la pandemia. Yo defiendo a los veinte compañeros que quieren quitarle aquí para meter a los del partido, los defiendo para que no los corran, porque han trabajado día a día, hasta en la noche, capturando”, sostuvo.

Leticia Loredo refrendó su lealtad al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto de nación, el cual, aseveró, pone en primer lugar a los más pobres.