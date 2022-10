¿Fantasmas en escuela de Meoqui? Habitantes aseguran haber oído llantos y murmullos

A poca distancia de la presidencia municipal se encuentra el edificio de la escuela primaria número 48 Benito Juárez, la más antigua de la ciudad y en cuyos muros, aseguran pobladores, se encierra bastante actividad paranormal que viene a enriquecer el repertorio de leyendas urbanas con que cuenta el municipio.

La primera piedra del colegio se colocó en el año 1901, pero por los problemas diversos que trajo la revolución mexicana y la falta de recursos, sólo fue posible concluir la construcción hasta el año 1926, con el nombre de Colegio Benito Juárez, refiere el cronista Francisco González.

Fue la primera escuela primaria de la región y llegó a ser la de mayor prestigio, además de contar con excelentes maestros y maestras, contaba con una gran Banda de Guerra, estudiantina con un gran conocimiento de la música, que llegó a tocar en varias partes del estado. En este plantel estudiaron todas las clases sociales de la región, ya que era la única opción en la localidad, resalta el profesor González.

Pero no es la calidad académica lo que ha dado fama a esta institución educativa, sino las historias relacionadas con los hechos paranormales, de los que ex trabajadores de la escuela afirman haber sido testigos. Estos son algunos de los eventos extraños que han acontecido dentro del colegio:

1. Una maestra al terminar su turno se quedó limpiando algunas bancas de su salón y no percibió que todos sus alumnos abandonaron el salón y muy atareada en su labor sintió que un niño le tocó el hombro y no hizo caso y siguió en su labor, volvió a sentir el toque y volteo sonriendo y la sonrisa se le congeló debido a que no había nadie y recorrió alrededor y los salones, ya no estaba nadie, fue tanta la impresión que salió despavorida a su casa.

2.En un fin de semana un albañil se quedó haciendo labores de mantenimiento en los patios de la escuela cuando escucha un llanto muy escandaloso en el salón donde iba a realizar su trabajo con extrañeza entra al salón a revisar y comprueba que no hay ninguna niño o persona, se asusta tanto que deja herramienta y materiales, la puerta abierta y no regresa.

3.En otro hecho, unas personas de intendencia acompañaron a una maestra a recoger y ordenar algunas cosas y muebles al término de un evento en el salón central, donde la docente se quedó recogiendo materiales y los intendentes estaban en el patio recogiendo sillas y están comunicándose del salón hasta el patio. Cuál sería la sorpresa de la maestra que percibió que no había nadie en el patio y que solo ella estaba, ¿quién le contestaba?... le dieron calambres que no se le quitaron hasta llegar a su casa y tomarse un té, eran las dos de la mañana. Después comprobó que los auxiliares de intendencia se habían retirado mucho tiempo antes.

4.En otra de tantas ocasiones una maestra terminó sus labores, salió y cerró el salón, pero al salir escuchó fuertes murmullos de niños que hablaban en voz baja y dijo aquí se quedaron algunos vagos, se regresa por ellos para mandarlos a su casa, oh sorpresa no había nadie, rápidamente se retira y decide no estar en su salón sin otras personas que la apoyen.

5.Generalmente se escuchan murmullos y voces y se comenta que eso es natural sobre todo cuando siempre hay ruido de personas todos los días y muchas voces como los niños, aunque el salón este vacío, pero en esta ocasión se escucharon en el salón de cómputo, la maestra fue a verificar y a la distancia vio la carita de una niña y reflexionó “se quedó escondida”, ya todos los grupos habían salido, fue a revisar el salón estaba cerrado con llave entra y para su sorpresa está vacío, se llevó una gran impresión.

El cronista de Meoqui admite que posiblemente en todas las escuelas ocurran estos fenómenos por el constante ruido y la dinámica de los niños, pero los registrados en la escuela 48 son inexplicables y extraños.