Guardia Nacional no puede actuar en contra del tratado de 1994: Mario Mata

Mario Mata Carrasco, diputado federal por el 5º distrito, señaló que la Guardia Nacional no puede actuar en contra de la Ley de Aguas Nacionales, ni del Tratado Internacional de Aguas de 1944, el cual establece que las presas del estado de Chihuahua no deben ser abiertas para pagar agua a los Estados Unidos.

El legislador dijo lo anterior, después que el ministro Javier Laynez Potisek propusiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación legitimar la acción de la Guardia Nacional y del gobierno federal en contra de los agricultores de la región centro sur del estado.

“La Guardia Nacional tiene el derecho de salvaguardar las presas, eso no necesita una controversia constitucional. Aquí el problema es que la Guardia Nacional no puede actuar en contra de la Ley de Aguas Nacionales, y de los tratados. El Tratado de Aguas 1944 dice claramente que las presas de Chihuahua, el sistema de presas de Chihuahua (que son presas agrícolas) no debe ser abierto para el pago del tratado”, subrayó.

Mario Mata expuso que una serie de factores han provocado que cada vez menos agua corra para pagar a los Estados Unidos, conforme al tratado internacional. Señaló el cambio climático las lluvias se han reducido, el crecimiento agrícola desmedido, la ingobernabilidad en el tema del agua y, principalmente, la existencia de numerosas tomas ilegales a lo largo de los ríos.

Igualmente, explicó que las catorce ciudades ubicadas sobre la frontera norte se abastecen de agua del río Bravo, por lo que no tienen pozos. Esto hace que la demanda del recurso hídrico sea más grande cada día, y por consiguiente al distrito de riego 025 de Tamaulipas le llega menos agua.

Asimismo, explicó que el río San Juan ya no entrega el volumen de agua que debería entregar, lo que, aunado a todo lo anterior, hace que no pueda cumplirse con el tratado de 1944.

“Pero no tiene nada que ver la (Suprema) Corte. La Corte pues debería de revisar el tratado, la Ley de Aguas Nacionales, la aplicación, etcétera. Pero está mal el querer que la Corte, por resolver un problema que es multifactorial, pues con un solo elemento que es el agua de uso hidroagrícola”, opinó el diputado federal.

Expresó su preocupación por la propuesta del ministro Laynez, porque esto significa que no pierden oportunidad para querer llevarse el agua de Chihuahua, recordando que los excedentes del líquido son los que deben usarse para cumplir con el compromiso internacional.

Agregó que cada día hay más explotación del recurso hídrico, sin medición, pero en lugar de resolver esto el gobierno federal opta por la vía más fácil: abrir las presas del estado de Chihuahua.