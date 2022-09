Invitan a productores a retirar a maquinaria y animales ante posible derrame de La Boquilla

Ante el posible derrame de la presa La Boquilla, que podría generar más inundaciones, Arturo Zubía Fernández, director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, llamó a los productores agrícolas y pecuarios a retirar sus animales y maquinaria de los predios susceptibles a anegarse.

El expresidente municipal de Camargo exhortó también a sacar los muebles de las viviendas de los ranchos, sobre todo los ubicados en las riberas de los ríos Conchos y Florido.

“Esto hay que hacerlo ya, pase o no pase. Si no pasa, qué bueno. Lo único que tenemos que hacer es regresarlo a su lugar. Pero si pasa, que ni se nos eche a perder nada; que no arriesguemos el patrimonio que tanto trabajo nos ha costado hacer a través de los abuelos, de los padres, de los hijos, de los nietos… tanto esfuerzo que se hace en el sector agrícola como para arriesgar”, expresó.

Zubía comentó que desde hace varios años el campo añoraba un temporal lluvioso como el que afectó hace poco a la región, destacando que casi todas las presas del estado se encuentran al cien por ciento de su capacidad.

En el caso de La Boquilla, señaló que la recuperación ha sido rápida durante los últimos quince días, pues de estar al 15 por ciento de su capacidad se hallaba este viernes al 75 por ciento. Por este motivo, está el riesgo latente de que el embalse ubicado en San Francisco de Conchos derrame excedentes en los próximos días.

Alertó que, de ocurrir el derrame de La Boquilla, los estragos serán mayores a las inundaciones que hasta el momento han afectado más de 3 mil hectáreas de cultivos en Camargo y La Cruz, donde han resultado dañados los sembradíos de chile, alfalfa y maíz.

El funcionario mencionó que hasta el momento no se han cuantificado las pérdidas económicas en los campos agrícolas, como tampoco se sabe cuánto tiempo más durará la contingencia.