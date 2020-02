Irresponsabilidad de los varones genera omisión de cuidados

Delicias.- La falta de apoyo de sus exparejas orilla a numerosas madres solteras a trabajar jornadas largas en la industria maquiladora para poder sostener a sus hijos, con los que dejan de pasar tiempo de calidad provocando que en muchas ocasiones caigan en la omisión de cuidados.

Lourdes Contreras Colomo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Delicias, señaló que la mayoría de las féminas atendidas diariamente en esta dependencia son madres jefas de familia, quienes además de su trabajo se hacen cargo de los quehaceres del hogar y generalmente no les queda tiempo para dar a sus hijos, señalando que muchas de ellas no reciben apoyo de sus ex parejas sentimentales.

“Se nos están presentando situaciones muy difíciles porque hay demasiadas madres solas, ya sea porque son madres solteras o porque se separaron…. Al separarse, la gran mayoría no reciben apoyo por parte del varón, ni de manera presencial ni tampoco económica, y esto nos lleva a situaciones de verdad de mucha violencia porque esas omisiones de cuidado hacia los menores pues es violencia, ya que ellos no sienten esa protección, ese apoyo”, dijo.

Contreras Colomo expuso que las mujeres por su parte sufren bastante desequilibrio emocional por las cargas que deben sobrellevar, por lo cual consideró que todos los miembros de la ciudadanía necesitan poner de su parte para hacer conciencia sobre el respeto, la comunicación y la tolerancia para resolver conflictos y evitar las separaciones de las parejas.





