Normalistas toman caseta de Saucillo

SAUCILLO.- Para hacerse escuchar en sus demandas, alumnas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón se manifestaron de manera pacífica en la caseta de peaje, donde solicitaron el apoyo monetario y en especie a los conductores de vehículos ante la falta de recursos oficiales.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

A las 12:00 horas de este lunes las estudiantes decidieron plantarse en la caseta, donde permanecieron durante cuatro horas y media y colocaron lonas con consignas escritas y permitieron el paso de automotores.

Una de las voceras de la institución educativa explicó que desde hace meses han solicitado la entrega del dinero de las becas alimenticias asignadas a ellas, pero las autoridades educativas han hecho oídos sordos a sus peticiones.

Señaló que la beca equivale a 69 pesos diarios, la cual se canceló desde el inicio de la pandemia, por lo cual representa una cantidad importante de dinero.

Expuso que Servicios Educativos del Estado de Chihuahua argumenta no entrega este recurso argumentando que no hay clases presenciales, pero las alumnas necesitan este recurso para poder pagar la conexión a Internet y tomar sus clases en línea, pues muchas de ellas no tienen el acceso a la red.

“Se nos hace un argumento pues con muy poco fundamento porque a pesar de estar en casa estamos trabajando cosas de la escuela, no nos hemos deslindado absolutamente de nada; todas hemos cumplido con tareas, todas hemos cumplido con labores, y esa no es justificación para que se nos niegue un derecho”, replicó.

Fue por este motivo que las jóvenes decidieron ir a tomar la caseta, donde permanecieron hasta las 16:30 horas, sin que recibieran ningún tipo de amenaza ni hostigamiento por parte de las autoridades.





Cultura [Podcast] Cofre de leyendas | La Pascualita, el maniquí con vida

Delicias Cierra la última planta despepitadora de algodón en Delicias

Local Alianza Federalista visitará el Senado, mañana martes