Panorama incierto para lecheros en 2022

Sin ninguna claridad en cuanto a si aumentará el precio de garantía, pues cunde el rumor de que la federación destinará recursos para abrir centros de acopio en los estados del sur del país, los pequeños productores de leche del estado de Chihuahua tienen por delante otro año de incertidumbre.

Mario Mata Carrasco, diputado federal por el 5º distrito, comentó que en el presupuesto de del próximo año se etiquetaron 1 mil 200 millones de pesos para la adquisición de leche nacional, por lo que él, en su carácter de legislador, está pugnando porque este dinero se utilice para aumentar el precio que paga Liconsa a los pequeños productores.

Sin embargo, no existe claridad por parte de la Secretaría de Agricultura sobre el destino que se dará al presupuesto asignado para la compra del lácteo.

“Desgraciadamente el Secretario de Desarrollo Rural, el doctor Víctor Villalobos, no me quiso contestar mi pregunta ahí en tribuna de que si ese aumento iba directamente al precio. Y me varió, simplemente no contestó”, lamentó Mata Carrasco.

Lo anterior, externó, es preocupante porque circula un rumor fuerte de que los recursos etiquetados se emplearán en la apertura de centros de acopio de leche en Veracruz, Oaxaca y otros estados de la república, mientras que en Chihuahua son numerosos los productores que se han visto obligados a dejar su actividad por ser incosteable.

“Han cerrado cientos de establos porque ese precio de la leche está muy por debajo de su costo de producción”, señaló el diputado federal.

Aparte, anticipó que viene un golpe bastante fuerte para el sector agropecuario en general, porque a partir del próximo año los agricultores y ganaderos ya no podrán deducir hasta 1 millón 300 mil pesos de ingresos.

“Lo bajaron a 900 mil pesos siempre y cuando no pertenezcan a una persona moral; la mayoría de los productores pertenece a una asociación de producción rural, pertenecen a un módulo de riego y eso les va a evitar en este nuevo modelo que es el régimen de confianza, y en ese régimen había la posibilidad de pagar menos impuestos, y ahora sí van a tener que pagar igual que cualquier otro contribuyente”, advirtió.

Mario Mata dijo además que presentó una propuesta para modificar el presupuesto del 2022, ya que éste no incentiva el crecimiento económico ni la inversión, pues casi todos los recursos se desvían para financiar los programas sociales y las obras emblemáticas del gobierno federal.