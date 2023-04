Prevén aumentar extracción de agua de la boquilla ante aumento de las temperaturas

DELICIAS.- En los próximos días se prevé que aumente el gasto de extracción de la presa La Boquilla para satisfacer las necesidades de riego en el distrito 05, pues conforme avanza la temporada se incrementarán las temperaturas y se establecerán los cultivos faltantes del ciclo, como el algodón y el maíz.

Rogelio Ortiz Alvarado, gerente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada unidad Conchos, informó que la mañana de este miércoles se tenía un gasto de 40 metros cúbicos por segundo en La Boquilla, pero dicho volumen podría aumentar la próxima semana.

Explicó que el incremento del gasto se debe principalmente a que se están empalmando todas las plantaciones y los segundos riegos, mencionando que durante el mes de marzo se regó toda la superficie. En mayo próximo, indicó, se terminarán de establecer los cultivos restantes, como el algodón, maíz y cacahuate, además de que se tienen programados los terceros riegos para el nogal y la alfalfa.

Señaló que según el Plan de Riegos, el pico de extracción de La Boquilla se registra durante la primera y segunda quincena del mes de junio, con 60 metros cúbicos por segundo, pero siempre se procura sea menor para tener disponibilidad de agua en agosto y septiembre.

Además, mencionó que se ha extraído, desde el 28 de febrero a la fecha, el 17 por ciento del volumen de agua asignado para este ciclo agrícola primavera- verano.

Sin embargo, con las lluvias que se presentaron hace casi un mes, se dejó de regar durante siete días, lo cual representa un ahorro de aproximadamente seis mil millares de agua, lo cual equivale al volumen que se utiliza para un riego normal.

“Eso nos hace ahorita tener un superávit de volumen con respecto al periodo que ha transcurrido, lo cual hacía mucho tiempo que no teníamos. Si la memoria no me falla, yo creo que no habíamos tenido un marzo tan húmedo como esto y eso no deja de ser beneficioso para el distrito, para las asociaciones y los usuarios”, resaltó.

Dijo asimismo que los productores agrícolas tienen la esperanza de que este año haya más lluvias que el anterior, esto con base en las predicciones de un meteorólogo experimentado. No obstante, se promueve que los agricultores hagan un uso óptimo y eficiente del agua.

Cabe mencionar que la presa de La Boquilla se hallaba este miércoles al 71.96 por ciento de su capacidad, con un almacenamiento de 2048.544 millones de metros cúbicos, mientras que la presa Francisco I. Madero estaba al 91.8 por ciento y almacenaba 305.963 millones de metros cúbicos.