Promoverán amparos contra el replaqueo vehicular

DELICIAS.- Líderes del partido Morena promoverán amparos en contra del cobro del replaqueo vehicular a partir del mes de febrero, mientras que el próximo sábado 29 de enero realizarán una manifestación pacífica afuera del edificio Lerdo de Tejada, asiento de las dependencias del gobierno estatal, para protestar en contra de los cobros que consideran excesivos.

Nora Agüeros, quien funge como dirigente del comité municipal de Morena, afirmó que hay interés de la ciudadanía en ampararse contra la contribución estatal, ya que en los últimos días ha recibido llamadas y mensajes de personas que habitan en distintos municipios de la región.

Aclaró que el partido no está promoviendo el no pago de impuesto, porque los ciudadanos deben cumplir con esta responsabilidad. Sin embargo, señaló que no están de acuerdo con la insensibilidad de las autoridades estatales, a las que acusó de venir “con un espíritu recaudatorio”.

Igualmente, expresó su desacuerdo con el refinanciamiento de la deuda del estado, lo cual calificó como un abuso en perjuicio de los chihuahuenses.

La lideresa de Morena señaló que a partir del 4 de febrero colocarán, frente al edificio Lerdo de Tejada, una mesa para recibir de los ciudadanos la papelería con la cual tramitarán los amparos.

De igual manera, anunció que el próximo 29 de enero llevarán a cabo una marcha pacífica para protestar en contra del cobro del replaqueo, pero puntualizó que todavía se encuentran en la fase de organizar la manifestación de descontento “ante estos abusos”.

Abelardo Ramírez Trejo, abogado militante de Morena, detalló por su parte cuáles serán los requisitos para el amparo. Señaló que los interesados deberán presentar el recibo donde conste el pago de las placas, después del cual comienzan los quince días hábiles para que el contribuyente se ampare.

“Yo creo que la mayoría de la gente todavía está en muy buen tiempo de ampararse en contra de esos cobros, pero sí el requisito es que se pague, y que ese recibo se muestre como prueba del amparo”, recalcó el licenciado Ramírez Trejo.

Invitó a la ciudadanía a expresar su inconformidad en contra del paquete económico estatal de este año, ya que afecta a todos por igual.