Proyectan digitalizar archivos históricos de Delicias

DELICIAS.- Carlos Gallegos Pérez, cronista de la ciudad, dio a conocer que se tiene proyectado digitalizar los archivos históricos de Delicias con la finalidad de que los ciudadanos puedan acceder a la información antigua, para de esta manera contribuir a la preservación de la herencia cultural.

Gallegos Pérez comentó que el martes tuvo una plática con otros funcionarios del municipio, con quienes coincidió en que la labor del cronista debe adaptarse a los nuevos tiempos.

En este sentido, dijo que se pretende llevar a cabo una historiografía más alta, de mayor alcance e inmediatez, para que los delicienses puedan conocer más a fondo su propia historia, enfatizando que la digitalización ya no es el futuro sino el presente.

“Ya pasaron los tiempos en que todo se archivaba en cajas, en anaqueles, ahorita ya estamos en la era tecnológica y hay que aprovecharla. Yo, en la primera etapa que fui cronista, di los primeros pasos: me fui pero no dejé de estar atento al área, que es lo que me gusta, y de utilizar las redes sociales, ahora ya utilizadas de forma oficial como cronista”, expresó.

El entrevistado afirmó que la difusión de datos históricos en las redes sociales ha tenido un gran eco en la ciudadanía, pues la gente quiere conocer sus orígenes. Y ahora, cercano el 89 aniversario de la fundación de Delicias (se conmemorará este viernes 1º de abril), es la ocasión ideal para redoblar esfuerzos en el cuidado de la herencia cultural.

Comentó también que se está adecuando un área para el cronista en el segundo piso del centro cultural Cleofas Villegas, donde pronto se contará con una oficina bien montada, propia para el trabajo de quien lleva la crónica del municipio.

Hace una semana exacta se tomó la protesta en cabildo a Carlos Gallegos como el nuevo cronista de la ciudad, cuya tarea será preservar la historia de Delicias.