Realizan limpieza de canales y drenes agrícolas de Delicias

Preparándose para el inicio del ciclo agrícola, la dirección de Servicios Públicos Municipales comenzó con los trabajos de limpieza de los canales y drenes agrícolas que corren tanto en la zona urbana como en el área rural, con lo cual se busca prevenir las inundaciones una vez que el agua empiece a fluir.

Con rastrillos y maquinaria pesada, los trabajadores del municipio extraen la basura y maleza seca del interior de los drenes, a pocos días de que ocurra la apertura de la presa La Boquilla, programada para el 28 de febrero.

Alejandro Badía Gándara, director de Servicios Públicos, comentó que es necesario tener limpios los canales por los cuales fluirá el agua de riego, señalando que esa es la instrucción que recibieron de parte del alcalde Jesús Valenciano García.

El funcionario indicó que ya concluyeron las labores de limpieza en los drenes que atraviesan cerca del fraccionamiento Lasalle, la Loma de Pérez y la colonia Obrera.

Esta semana, señaló, iniciarán con los trabajos en el canal que corre pegado a la colonia PRI, al sur de la ciudad, de donde retirarán la basura y escombros que se acumulan y forman taponamientos, los cuales pueden provocar inundaciones en tiempo de lluvias.

Por lo anterior, el director de Servicios Públicos Municipales llamó a los habitantes de Delicias a evitar arrojar desechos dentro de los drenes agrícolas.

“Sabemos que, desgraciadamente, el ciudadano que no es consciente de este tipo de cosas, que si pone la basura o algún desperdicio que no se dispone para eso, pues el principal afectado va a ser ellos mismos, pues al no darle salida al agua el principal afectado va a ser el mismo vecino de ahí del dren”, advirtió.