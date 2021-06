Recaban apoyos para combatientes de incendios forestales

DELICIAS.- En un espíritu solidario, mujeres integrantes de la agrupación de Las Adelitas emprendieron este martes una colecta de víveres a favor de los brigadistas que combaten los incendios forestales en la Sierra Tarahumara, donde el fuego amenaza con arrasar los bosques que atraen las lluvias y ayudan a recargar los mantos freáticos.

La plaza Benito Juárez fue el sitio donde las mujeres instalaron el centro de acopio de víveres enlatados no perecederos, herramienta, rollos de papel higiénico, lentes, guantes, agua embotellada, electrolitos y otros artículos que serán de utilidad a quienes luchan contra las llamas.

Alexa Jiménez, secretaria del grupo, expresó que la unión de los ciudadanos es importante para salir adelante y señaló que ahora en la Sierra Madre es donde se requiere de ayuda.

Comentó que el centro de acopio se instaló a las 11:00 de la mañana de este viernes y la respuesta de los delicienses fue inmediata, de tal forma que al final del día se esperaba acumular una cantidad generosa de apoyos.

Esta ayuda se enviará lo más pronto posible a la región serrana, donde los incendios forestales no dan tregua a los brigadistas, a quienes urgen alimentos y herramientas para poder derrotar al fuego que consume los bosques de Chihuahua, donde nacen los ríos que dan vida al estado.

“Sin árboles no hay Sierra, sin árboles no hay agua y sin agua no hay Chihuahua”, sentenció Alexa Jiménez.