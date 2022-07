Si continúa la lluvia, podrían reducir extracciones de presas Boquilla y Vírgenes

DELICIAS.- De continuar presentándose las lluvias en la región, se podría reducir la extracción de agua de las presas La Boquilla y Francisco I. Madero, en cuyos vasos se registraron ya los primeros escurrimientos de la presente temporada, esperándose que haya una recuperación significativa de volumen en las siguientes semanas.

Rogelio Ortiz Alvarado, gerente de la SRL Conchos, comentó que las lluvias en general han sido pocas pero la noche del martes fueron más generalizadas, precisando que en la estación hidrometeorológica de Delicias se registró una precipitación de diez milímetros.

Dijo que la esperanza es que las lluvias continúen, sobre todo en los sitios donde éstas se captan, que son las cuencas hidrológicas y las presas. En lo que respecta a esta región, señaló que las precipitaciones pluviales son benéficas para la agricultura, porque el subsuelo se humedece y por lo tanto ya no es necesario extraer tanta agua de la presa.

No descartó que en los próximos días, de continuar presentándose las lluvias, se realice un cierre parcial de los embalses, mencionando que en ocasiones anteriores ha sido total. Pero en estos momentos, puntualizó, no es el caso, porque aún no llueve lo suficiente.

Expuso que los diez milímetros de precipitación registrados durante las últimas horas, equivalen a un riego para un cultivo. Pero no hace mucho privaba un ambiente demasiado seco y es probable que todavía no se refleje el beneficio de las lluvias recientes.

Además, el gerente de la SRL dio a conocer que ya se tuvieron reportes de pequeños escurrimientos de agua a los vasos de las dos presas, lo cual consideró esperanzador para los agricultores.

Este miércoles, La Boquilla se encontraba al 20.9 por ciento de su capacidad y la presa Francisco I. Madero al 33.4 por ciento, según información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua.