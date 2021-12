Sugieren pasar a Delicias a semáforo naranja

El número elevado de contagios que continúan registrándose desde hace varias semanas sería suficiente para que el municipio retrocediera al color naranja del semáforo, consideró Francisca Mercado Ávila, coordinadora de Salud Municipal, quien mencionó que ya son 3 mil 374 casos acumulados aquí hasta este viernes.

Al comentar sobre la semaforización por regiones, la funcionaria opinó que Delicias debería pasar al naranja como medida de prevención para que la gente tomara más precauciones. Sin embargo, admitió que esto traería algunos trastornos a la economía local, porque en esta temporada del año los negocios tienen más ventas.

“Ellos nos deben ayudar a educar a las personas, a que si no entran con un cubre bocas a una tienda no los dejen entrar, y los dependientes siempre deben traer cubre bocas”, sugirió.

Francisca Mercado advirtió que en este municipio el número de casos continúa al alza, ya que el jueves y viernes se reportaron 28 más por parte de la Secretaría de Salud del gobierno estatal.

Sin embargo, la cifra de personas contagiadas podría ser más elevada, pues afirmó tener conocimiento de enfermos que no acuden a las instituciones de salud porque prefieren llevar su tratamiento en casa.

“La verdad ya lo habíamos vivido el año pasado, que la gente tenía miedo de acudir a su servicio médico, tenía miedo de ir al Seguro porque lo dejaban internado y les daba mucho miedo eso, pensaban que ya no podían ver a su familia y todo eso. Y ahorita pasa igual: gente que está contagiada que no quiere acudir al servicio médico aunque esté delicada, y gente que está contagiada que no tiene muchos síntomas, que tiene síntomas leves”, aseveró.

Todas estas personas, recalcó, muy probablemente todavía no están contabilizadas y por esta razón el número de casos podría ser más elevado en Delicias.

Respecto a la regionalización del semáforo, señaló que en algunos municipios sus habitantes no se cuidan y deberían retroceder en la escala de colores, como sucede por ejemplo con Chihuahua, cuya población es menor que Ciudad Juárez pero tuvo más contagios en las últimas horas.

La coordinadora de Salud Municipal insistió en que los ciudadanos deben mantener las medidas preventivas, porque de lo contrario podrían aumentar las restricciones y como consecuencia no habría reuniones familiares esta próxima Navidad.