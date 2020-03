Toman alumnos de medicina de la UACH clase a distancia

Delicias.- No todo es relax, no todo es esparcimiento ni tirar “barra” u olvidarse de las responsabilidades, alumnos de la Facultad de Medicina aún retirados antes de tiempo de sus aulas, siguen tomando clases a distancia, haciendo uso claro de las nuevas tecnologías.

De Meoqui, Delicias, Chihuahua, Cuauhtémoc, y otros, los alumnos universitarios pertenecientes a la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, mantienen contacto con sus maestros mediante aplicaciones en red para tomar clase, el semestre es largo y duro para los estudiantes, que algún día quieren llegar a ser médicos y ayudar a salvar vidas.

César, Brenda, Marco, Fátima, Valeria, Andrés, Fernando, Sofía Michelle, Daniel, Karina, Samantha, Niza, Yazel, Thayra, Brisa, Héctor y José Manuel, se contactan todos los días alrededor del mediodía con su maestra la doctora Silvia Olivas.

Pero la tarea no es fácil, la lectura de pesados y gruesos libros no cesa. Las tareas y presentaciones se mantienen en la cotidianidad, los diálogos y pláticas en grupo se realizan antes de que terminen el periodo oficial de labores en la Uach, este fin de semana.

Los alumnos de medicina se cuecen aparte, no pueden darse el lujo junto con sus maestros de aplazar clases, ellos llueve o truene, sean vacaciones o no, el estudio continúa. Los exámenes agobian y las horas dedicadas a aprender sobre el cuerpo humano, no frenan.

Los desvelos, su persistencia en aprender, su tesón por no tirar la toalla y seguir adelante los estimula, el tiempo les tendrá que reconocer su esfuerzo a los futuros médicos.

Hoy más que nunca, ante una crisis de salud mundial, los estudiantes del 3.2 de la carrera de Medicina de la Uach, toman su clase de Anatomía en punto de las 12 horas vía aplicación gratuita Zoom, el pase de lista, el tomar la clase vía internet también cuenta.





