Van en Delicias contra la venta ambulante de pescado y mariscos

Juan Carlos Rangel, jefe del departamento de Gobernación Municipal informó que se está realizando el operativo para disuadir la venta de pescado y mariscos en la vía pública, productos cuya demanda aumenta durante la temporada de Cuaresma, pero hasta el momento no ha habido aseguramientos.

Como cada año, los inspectores de Gobernación Municipal se encuentran al pendiente de que no haya en las calles de la ciudad vendedores de los productos del mar, ya que estos pueden echarse a perder si no se manejan adecuadamente.

Rangel recordó a la ciudadanía que no está permitida la comercialización de pescado y mariscos en la vía pública, señalando que el operativo por parte de Gobernación Municipal inició desde el pasado 14 de febrero.

“No puede haber hielera, no puede haber camioneta, no puede haber puestecitos. El pescado y mariscos únicamente se pueden vender en locales establecidos”, indicó el funcionario, quien manifestó que en la Semana Santa intensificarán el operativo para que no haya venta ambulante en Delicias.

Juan Carlos Rangel hizo hincapié en que el operativo es en pro de la salud pública de los delicienses, ya que los productos en mal estado pueden provocar diferentes tipos de intoxicaciones.

Hasta el momento, no se han hecho decomisos de pescado y mariscos en las calles, pero el funcionario recordó que el año pasado hubo dos incidentes sin mayores consecuencias, ya que los inspectores pidieron a los ambulantes retirarse de la vía pública.

En caso de que algún vendedor haga caso omiso de la invitación, los inspectores de Gobernación procederán a aplicarle una sanción, aparte de decomisarle el producto.

Cabe señalar que el consumo de pescado y mariscos aumenta en los días santos porque se consideran una comida más austera, que entra en la dieta de abstinencia prescrita tradicionalmente por la iglesia.