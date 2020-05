Ya suman diez casos de Covid-19 en Delicias

DELICIAS.- Un caso más de Covid-19 se confirmó el día de ayer por parte de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, con lo que suman ya 10 personas infectadas en este municipio, que durante cuatro días se mantuvo sin registros nuevos.

Francisca Mercado Ávila, coordinadora del Comité Municipal de Salud, dijo estar enterada del décimo caso de Covid-19 en Delicias, pero admitió no saber con exactitud si fue atendido en el Hospital Regional, a donde llegan pacientes de Pensiones Civiles, del Insabi, Ichisal o población abierta.

Dijo desconocer igualmente si el nuevo paciente infectado con el virus sea derechohabiente del Seguro Social, pero recordó que en el municipio había varias personas sospechosas y a todas se les tomaron muestras, mismas que se enviaron al Laboratorio Estatal en la ciudad de Chihuahua.

Subrayó que se está en la semana más crítica de contagios, por lo que nuevamente hizo recomendaciones específicas y estrictas a la ciudadanía.

“Yo sé que es mucho lo que hemos estado en casa, de todas maneras vamos a dar el último jalón. Si no tenemos a qué salir de nuestro hogar, si no tenemos nada importante que hacer, si no tenemos que hacer un trabajo esencial no salgamos de casa, vamos a seguir cuidando a nuestros adultos mayores”, exhortó.

Aclaró que este último segmento de la población no es el que se infecta más rápido, sino el que evoluciona de la peor manera, señalando que los pacientes de la tercera edad pueden llegar a requerir el respirador y en los casos más graves fallecer.





