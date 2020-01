Demagogia pura con ley de fomento a la confianza

El senador del PAN Gustavo Madero Muñoz lamentó la recién publicada Ley del Fomento a la Confianza Ciudadana, que a decir del titular del Ejecutivo federal en un futuro se podrá eliminar la lectura en los medidores de luz, “es demagógico, es un engaño, es una situación que en realidad no va a aplicarse en la práctica”.

Al ser una iniciativa que recayó en la Comisión de Economía del Senado, la cual preside Madero, recordó que lo dictaminaron en contra, pero Morena “nos mayoriteó”, por lo que fue aprobada a pesar de que –dijo- desconocen a quién va a beneficiar, “a la ciudadanía no, más bien es una especie de padrón electoral, ya tienen el clientelar, ahora buscan tener un padrón con las pequeñas y medianas empresas, con la persona moral”.

Lo anterior lo aseguró ya que la Ley en mención pretende realizar un Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana en el que el empresario se dé de alta para poder ser acreedor a los programas que se instrumenten, además de “eliminar” las inspecciones a los comercios y empresas, por lo que ahora, según dio a conocer el mismo presidente López Obrador, estarían insaculando y al azar se elegirían a las empresas que serán verificadas e inspeccionadas, para evitar acudir a todas y así “eliminar la burocracia”.

Madero Muñoz también recordó que la mayoría de los trámites que los empresarios realizan son a través de los gobiernos municipales, otros tantos a través del Gobierno del Estado, y muy pocos a través de la Federación, trámites para venta de alimentos, alcohol, entre otros.

Se pretende eliminar las inspecciones y verificaciones a los comercios y empresas, pero exceptúan -según en su artículo 13- a las actividades mencionadas que tengan por objeto resguardar la seguridad nacional, la seguridad de la población, la seguridad alimentaria, constatar que cuenten con medidas de protección civil, las que tengan como fin proteger la sanidad y la inocuidad agroalimentaria, animal y vegetal, la salud humana, el medio ambiente, los recursos naturales, los derechos e intereses del consumidor, las relativas al sector financiero y a la materia de armas de fuego y explosivos, así como la protección contra riesgos sanitarios.

“Que nos digan mejor a quién sí le aplica esta fregadera, todos los retenes que hay en la carreteras fitosanitarias van a seguir habiendo, los inspectores del SAT y de Hacienda seguirán existiendo, también los de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social”.

Madero Muñoz refirió que no pueden dejar de existir inspectores de la STyPS porque luego no habría quién verifique en las empresas que los trabajadores cumplan con las normas de seguridad para laborar por ejemplo en una maquila, industria o mina.

Primero te dicen que te registres –explica- si eres empresario, que no habrá inspectores, querían una rifa, no procedió; luego informan que van a inspeccionar al 1% de los que se encuentren en el padrón, “lo van a inspeccionar y al que lo agarren se lo truenan, en la práctica no hay nada que me diga que tenga beneficio para la ciudadanía.

“Es mucha demagogia, mucho rollo y en la práctica es para padrones electorales, pareciera que quieren hacer un padrón electoral, en lugar de personas físicas, ahora las morales, todas las pequeñas y medianas empresas registradas, es más bien desconfianza la que genera esta ley”, enfatizó.