Denuncia PRI poca cortesía política de brigadistas de Morena

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la ciudad de Chihuahua denunció poca cortesía política por parte de brigadistas de Morena, quienes se posicionaron al frente de la publicidad que realizaba el partido tricolor en el crucero de la avenida Dostoiveski y Avenida de las Industrias, según se denunció a través de un video que fue publicado en redes sociales.

Ricardo Santana, presidente del Comité Municipal del PRI indicó a través del archivo multimedia que con "poca cortesía política" y de manera "arbitraria", los brigadistas de la campaña de Fernando Tiscareño, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia a diputado federal por el octavo distrito, posicionaron un anuncio inflable justo adelante del espectacular que había sido colocado por el PRI en apoyos a sus candidatos.

"De manera arbitraria lo hacen y eso no puede suceder el Chihuahua. No podemos permitir que esta gente esté colocando toda su publicidad tapando la nuestra. Eso no puede ser", expresa Santana en el video.

Asimismo muestra al candidato suplente de Tiscareño, Martín Enríquez, a quien se le escucha defenderse de las acusaciones que quedaron evidenciadas en el video publicado en redes sociales. Cabe resaltar que los brigadistas también portaban publicidad a favor de Juan Carlos Loera, candidato a la gubernatura por Morena-Partido del Trabajo -Nueva Alianza.

El video en la red social del Comité Municipal ha causado reacciones de enojo y asombro a causa de las imágenes en las que se aprecia a una brigadistas de Morena acercarse a militancia del PRI, incluso al aspirante a presidente municipal, de una manera agresiva.





"En el PRI rechazamos cualquier acto de violencia en contra de una persona. La política no se debate de esta manera; se debate con ideas y acciones concretas para la ciudadania. #AsíNo #AltoALaViolenciaPolítica #Vota6DeJunio #VotaPRI", se posteó en el link del video.