Denuncias no proceden contra barzonistas: LeBarón

Joel LeBarón, su hijo el activista Julián LeBarón y otros familiares, acudieron esta mañana a las inmediaciones de Palacio de Gobierno para reunirse con autoridades estatales para denunciar la opacidad de las denuncias, acreditar las propiedades y terminar con las confrontaciones en el Rancho La Mojina ubicado en el Municipio de Galeana.

"Levanta, destrozan, hacen todo y todas las denuncias están paradas, el domingo nos llovieron balazos, y no salimos heridos gracias a Dios, nos amenazan desde la carretera, el Gobernador Javier Corral jamás me ha recibido, aquí tenemos todo lo indispensable para demostrar que no tenemos cosas irregulares”, comentó Joel LeBarón.

Denunciaron que el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado y el Fiscal General, Cesar Augusto Peniche, han protegido a los miembros de El Barzón por años, ya que pese a las agresiones, daños y todo lo que han generado en diferentes ocasiones, no hay un solo detenido por ninguno de los hechos.

"Tiene a Martin Solís en su gabinete es jefe de los barzones, lo protegen y solapa que nos pongan en peligro, nosotros estamos en lo correcto, se utiliza la violencia y se pone en peligro la integridad y esto tiene que parar, esperamos que las instituciones digan quien tiene la razón, se debe hacer valer el estado de derecho. Lucha Castro que es barzonista tiene un blasfemico conflicto de interés y decide quien tiene la razón, no sé cómo el Gobernador no ve los conflictos que tiene" refirió.