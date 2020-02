Desconocen destino de 1,052 millones de pesos de maestros

Un total de 26 millones 969 mil 552 pesos con 50 centavos es el recurso que se le ha dado a la Sección 42 del SNTE durante 30 meses de la administración de Ever Enrique Avitia Estrada, a la fecha no ha informado su destino, tampoco de los más de mil 025 millones de retenciones que se le han hecho al magisterio estatal.

La falta de transparencia en la administración lidera por Ever Avitia y la nula rendición de cuentas han llevado a pensionados y jubilados a emprender la lucha por recuperar el dinero que presuntamente les han robado.

Ya se cuentan 12 días del plantón indefinido al que se han sumado varias delegaciones e incluso la maestra Wendy Elizabeth Luján Torres, integrantes del Comité Ejecutivo Seccional a cargo de la Secretaría de Conflictos del nivel de Educación Especial se unió a la protesta emprendida por las maestras pensionadas y jubiladas de la Sección 42 del SNTE.

De acuerdo con la solicitud de información con folio 125282019 se establece que del 15 de julio de 2016 al 30 de septiembre de 2019, las retenciones de nómina que se les han hecho a los integrantes del magisterio suman de mil 025 millones 022 mil 097 pesos con 32 centavos, de estos 90 millones 573 mil 678 pesos con 76 centavos corresponden a la cuota sindical, donde se ha pedido transparencia y rectificación debido a que se les descuenta de manera ilegal.

Entre los puntos principales del reclamo están cobros ilegales de cuotas al gremio de pensionados y jubilados, aplicación irregular de incrementos desde 2015 que a la fecha arrastra un desfase de 645 millones de pesos del cual se responsabiliza a la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, así como el deterioro del servicio médico que presta Pensiones Civiles del Estado.

Los inconformes han acudido en diversas ocasiones a diferentes instancias como Pensiones Civiles del Estado, al Congreso del Estado, a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación y Deporte, la Sección 42 del SNTE y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la CEDH se determina que es ilegal la retención de cuota sindical a jubilados y pensionados agremiados a la Sección 42 del SNTE mediante la recomendación No. 37/2019 se determina violación a la Legalidad y Seguridad Jurídica. Dicha recomendación no fue aceptada por parte de Pensiones Civiles del Estado (PCE) por lo que se impugnó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ante esta situación, el Comité Ejecutivo de la Sección 42 del SNTE no ha dado ninguna respuesta favorable al respecto, que de fin a la arbitrariedad e ilegalidad sobre este problema, por lo contrario, lo acusan de ser omisos y cómplices al intentar desinformar e intimidar a los jubilados y pensionados para que firmen un formato de consentimiento para la retención por concepto de cuota sindical, con las falacias que perderán todos sus derechos debido a que el sindicato ya no podrá defenderlos, perderán su seguridad social, su afiliación al mismo y no les realizarán trámite alguno, explicó la maestra Beatriz Verduzco, portavoz de los pensionados y jubilados.

Esta misma información se han dado a la tarea de difundir a través de trípticos, mensajes e incluso trasmisiones de video en las redes sociales a fin de despertar la conciencia de las y los docentes del magisterio estatal, toda vez que la situación les afecta a todos, activos, noveles, pensionados y jubilados.

Hay que destacar que de acuerdo con la información proporcionada por los docentes la Sección 42 del SNTE es la única en el país que recibe ilegalmente cuotas de los jubilados y pensionados, al mes son aproximadamente 2 millones 500 mil pesos, recursos que no se reportan al SNTE Nacional, lo que también implica una violación al estatuto sindical.

Tan solo en el concepto de recuperación de Fondo Sindical es de 489, 421, 079.80 pesos, de ese recurso se les presta a los trabajadores con un interés del 4 y 6 por ciento y de acuerdo al Reglamento del Sistema Integral Magisterial de Ahorro y Previsión (SIMAP) que se creó en octubre de 2005, en la gestión de Miguel Ramírez se establece en el Artículo 18 que el fondo de ahorro integrará a la cuenta del participante un rendimiento del 60 por ciento de las ganancias anuales; entendidas éstas por los intereses generados de la inversión bancaria, más los que se obtengan por el otorgamiento de préstamos, menos gastos de operación. A la fecha ningún docente ha recibido dinero, información o estado de cuenta, es decir, nadie conoce el destino de esos recursos.

Son miles de millones los que se manejan en el Sistema Integral Magisterial de Ahorro y Previsión (SIMAP) por lo que han interpuesto una demanda ante la Auditoria Superior a fin de que pueda conocerse el destino de cada peso y centavo.

MALA APLICACIÓN DE INCREMENTOS SALARIALES

Desde 2014 y debido al convenio de automaticidad los agremiados solo deben recibir los aumentos que derivan de la negociación SEP-SNTE Nacional, los cuales no se han respetado por parte de Gobierno del Estado al no aplicar lo acordado en la negociación nacional única. Situación de la cual tampoco ha informado la dirigencia sindical local. El adeudo a los agremiados asciende a más de 645 millones de pesos.

La situación afecta a activos, jubilados y pensionados, desde el año 2015 a la fecha afecta el patrimonio e ingresos de todos.

La Comisión Síndica Genuina ha calculado los adeudos aproximados desde 2015 a 2019, por ejemplo a un docente académico titulado de preescolar es de 42 mil 350 pesos, un licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional asciende a 90 mil 579 pesos, un director de preescolar 49 mil 288 pesos, mientras que para uno de primaria son más de 52 mil 250 pesos y un director de secundaria más de 76 mil pesos. Para los trabajadores manuales de nivel básico el adeudo asciende a 11 mil pesos, una secretaria de nivel básico a 6 mil 879 pesos, un trabajador social no titulado 11 mil pesos y un prefecto 30 mil. Se menciona además que el personal de horas/semana/mes las afectaciones se calcula dependiendo del nombramiento.

SERVICIO MÉDICO DEFICIENTE

En las diversas regiones del estado, la situación por el servicio médico que reciben de Pensiones Civiles del Estado es pésima, por ejemplo en Nuevo Casas Grandes, la Clínica Dublán ha cancelado el servicio debido a los adeudos que mantiene PCE, por lo que los docentes tienen que pagar estudios y atenciones médicas.

Los docentes denuncian que muchos médicos han renunciado y no han sido reemplazados. Las citas con especialistas tardan de 3 a 8 meses debido a que el servicio se encuentra saturado. Además de que el 85% del medicamento que maneja la institución dentro del cuadro básico es genérico, lo que disminuye su nivel de efectividad.

La vocera del movimiento Beatriz Verduzco resaltó que la postura es apertura al diálogo, desean que les exponga que ha hecho y cuáles son los resultados, el plan de acción y dependiendo de los resultados, los integrantes del movimiento se reunirán para tomar la decisión de retirarse y liberar las instalaciones.

Cabe mencionar que desde el 26 de enero de 2017 le hicieron llegar una investigación acerca de diversas anomalías en PCE que comprendía los años de 2015-2016.

El 23 de septiembre de 2017 le entregaron otra investigación con otras anomalías de Gobierno al no aplicar los incrementos a prestaciones de manera correcta; la última investigación la entregaron el 9 de octubre de 2019 con las anomalías de 2018-2019. “Trabajo que la dirigencia sindical debió hacer, no lo hicieron y se los preparamos, demandamos que intervinieran como representantes esperando pacientemente, pero ya se nos hizo demasiado tiempo sin resultados”.

LA DIRIGENCIA SINDICAL NO RESPONDE

En reiteradas ocasiones se ha buscado la entrevista con el líder sindical quien solo atina a decir que hay que verlo con el encargado de Comunicación, Juan Carlos Terrazas, a quien también se le ha pedido la gestión para una entrevista con Avitia Estrada y hasta el momento no han accedido.

De manera oficial se han enviado comunicados anunciando su disposición al diálogo, la última vez fue ayer, donde anunciaron que de nueva cuenta los manifestantes se negaban al dialogo, incluso enviaron una foto vieja, del día donde condicionó el diálogo a la entrega de las oficinas centrales ubicadas en la avenida Deza y Ulloa, en la colonia San Felipe.

El miércoles una de las integrantes del Comité Ejecutivo Seccional reconoció que sus demandas son justas y que hay mucho por hacer para reconstruir el servicio en Pensiones Civiles del Estado. Es la primera en atender a los manifestantes.

Además por las redes sociales circulan videos en apoyo a los manifestantes, incluso de maestros que relatan cómo han enfrentado la burocracia sindical.

A la fecha, los dirigentes siguen sin dar respuesta.

