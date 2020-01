Desecha Pleno recurso de Tachiquin en vs del juicio política hacía el fiscal Peniche

Con 20 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen de la diputación permanente el cuál desecha el recurso interpuesto por el ex funcionario Marcelo González Tachiquin en contra de la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional, misma que en primera instancia desecho el inicio de juicio político en contra del fiscal general César Peniche.

La defensa del ex secretario de Educación, Marcelo González, presentó el pasado 15 de enero un recurso en contra de la resolución de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado la cual desechó la solicitud de juicio político en contra del fiscal Peniche; de igual manera el recurso fue desechado por el Pleno.

Según explicó el diputado Lorenzo Parga en representación de la diputación permanente, quién emite el dictamen de resolución del recurso, al dar lectura a dicho documento, el juicio político no constituye un medio de defensa por el que sea factible modificar, confirmar o revocar alguna decisión de la autoridad competente.

Además de que el recurso resulta infundado e improcedente ya que los hechos no son de naturaleza política y no pueden ser sancionados por este mecanismo, si los hechos denunciados no encuadran en ninguna de las hipótesis del artículo 4 de la Ley de Juicio Político se dará por desechado “el juicio político no tiene injerencia alguna, ya que la resolución no modificaría, revocaría o confirmaría algún acto procesal celebrado en contra de Marcelo González”

Los abusos que refiere Tachiquin son, entre otros, hostigamiento, presunción de inocencia, garantías en su defensa, seguridad jurídica, todas las anteriores enmarcadas en un procedimiento penal y no de responsabilidad política.

