Destina gobierno federal 8 mil 500 mdp

Los programas de apoyos directos que ofrece la delegación de Bienestar, benefician a 550 mil chihuahuenses, entre adultos mayores, niñas y niños de uno a cuatro años, estudiantes, sembradores y productores de leche, afirmó el titular de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Añadió que el presupuesto destinado a programas sociales para 2020 en la entidad es de alrededor de 8 mil 500 millones de pesos, cuatro veces más que lo otorgado durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto.

En Chihuahua, el gobierno federal apoya con 2 mil 520 pesos bimestrales a 236 mil adultos mayores; entrega 110 mil becas mensuales a estudiantes de preparatoria, por 1 mil 200 pesos; otorga trabajo a 20 mil hombres y mujeres dedicados a la siembra e invierte 120 millones de pesos al mes para comprar leche a 2 mil productores de la zona centro-sur del estado, informó el funcionario.

En entrevista exclusiva, señaló que Chihuahua se encuentra en franca recuperación, tanto en municipios de la zona serrana como en áreas urbanas de mayor población como Ciudad Juárez y Chihuahua, donde se han otorgado apoyos de acuerdo a las necesidades específicas de cada municipio.

Dio a conocer que “Sembrando Vida”, programa estelar de la Cuarta Transformación, tiene por objeto crear empleos para evitar la migración forzada por el desempleo y en este sentido ejemplificó la zona de Maguarichi, punto en el que se había trazado una meta errónea de incorporar mil sembradores, por lo que esta cifra se ajustó de acuerdo a la demanda de este trabajo y hoy en día se les da empleo a 500 agricultores que anteriormente tenían que migrar a Cuauhtémoc para trabajar. Hoy en día se les apoya con semillas, árboles frutales, entre otros apoyos; “esto mismo se hace con otros municipios de la Sierra”, apuntó.

En el caso de ciudades como Juárez, la política salarial del actual gobierno de México ha ayudado a mejorar los ingresos de los trabajadores. “Anteriormente, a Ciudad Juárez le dieron en la torre con la nula planeación urbana para favorecer a unas pocas familias”, refirió el entrevistado, al explicar el contraste de una enorme mancha urbana a la que se llevó luz, una ciudad universitaria, o grandes naves industriales “en contraste con el cinturón de miseria, porque antes del gobierno del presidente López Obrador no había una política salarial que reconociera el valor de los trabajadores del estado”.

Señaló que estos son ejemplos que avizoran que la gente de Chihuahua vive mejor, y aunque hay “pendientes”, se tiene un progreso en el 40 por ciento de la población.

“La política salarial y de becas replantea la política laboral, porque va a haber mayor matrícula universitaria, mejores salarios y gente más capacitada”, refirió Loera de la Rosa.

En el caso de la zona serrana, indicó que hay muchas cosas por hacer, pero debe ser desde una visión del gobierno del estado y federal, “se le tiene que dar impulso entre los dos gobiernos, porque el federal no puede solo”.





Apoyo social beneficia

Juan Carlos Loera dijo que se ha tratado de desprestigiar la política de apoyo social de la Cuarta Transformación, “no podemos decir que entregar becas y apoyos no beneficia”, puntualizó, al enumerar la población beneficiada, como los 236 mil adultos mayores que reciben 2 mil 520 pesos cada dos meses; 110 mil estudiantes de preparatoria que reciben mil 200 pesos al mes; fuente de empleo a 20 mil hombres y mujeres que se dedican a la siembra; un programa de apoyo a productores lecheros en el que se invierten 120 millones de pesos al mes.

Asimismo, se otorgan apoyos a 25 mil niñas y niños de 1 a 4 años, y a cerca de 70 mil estudiantes de primaria y secundaria.

“Los programas de apoyos directos que ofrece la delegación de Bienestar benefician a 550 mil chihuahuenses y ese dinero la gente lo ocupa, no lo guarda debajo del colchón, ni se los lleva a las Islas Caimanes como ocurría en el pasado”, señaló, al referir que todo esto ha beneficiado en la etapa de semiparalización de la economía a consecuencia del Covid-19.

Sobre el programa “Construyendo Futuro”, el delegado explicó que en Chihuahua sin duda existe diferencia respecto a otros estados en los que se aplica, como es el caso de Oaxaca, donde el desempleo es mayor.

“Esto es porque aquí no había tanto desempleo, no tanto como en Oaxaca, pero en Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias, municipios que concentran la gran parte de la población, sí ha habido oportunidades, el factor del desempleo no ha sido mayúsculo, ha impactado menos”.

Por otra parte, dio a conocer que la pandemia del Covid-19 no retrasa las metas establecidas por el gobierno de México, pues no hay, ni habrá reducción para atender los programas sociales.

Añadió que en el caso de Ciudad Juárez se vislumbran más ventas en lo que respecta a la industria maquiladora, pues ya se puede ver la recuperación de empleo, y las ventas con Estados Unidos también repuntarán, “tenemos la evidencia de que las ventas de autos van a multiplicarse”, dijo.

En la economía del campo, informó, está el factor de la sequía, aunado a la pandemia, aunque dijo: “En el campo no se ha detenido la actividad. Están preocupados porque no va a venderse y va a afectar los ingresos de ciertos sectores de la economía, de la clase media para arriba, no queremos que suceda, pero así se espera”.

Por último recalcó uno de los ejes del gobierno de México que es reducir la desigualdad, “que los pobres tengan y mejoren sus ingresos a través de una política de bienestar y creación de empleo”, puntualizó, al señalar que la Cuarta Transformación trabaja para terminar con el rezago social.





