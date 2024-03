Disminuye el Tec de Monterrey en Chihuahua la deserción escolar

El director general del Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua, Armando Bahena Vigna informó que han logrado que la deserción escolar se encuentre en menos de dos dígitos, y que este será uno de los retos a cumplir este año.

La deserción en el Tec ha sido mínima, debido a que hace alrededor de 12 años, el Tec implementó diversas estrategias de selectividad en los jóvenes aspirantes a ingresar a esta institución académica.

“Fuimos más exigentes en el tema de la admisión de nuestros estudiantes, entonces esa exigencia nos ayuda para que no solamente pensemos en que entren a la escuela, sino que entren y que permanezcan”, señaló el director Bahena.

Con estas estrategias, el Tec de Monterrey pretende brindarle una mejor calidad escolar a los alumnos y proporcionarles las mejores herramientas para que al momento de agregar, tengan mayor oportunidad laboral.

Bahena mencionó que en los últimos años se registró que por semestre en varias ocasiones, la deserción alcanzó un 45 por ciento, sin embargo, señaló esto no está necesariamente asociado a temas académicos, sino que en muchas de las ocasiones se trata de una cuestión económica o de salud familiar y no a que los alumnos ya no quieran estudiar.

Los retos a los que se enfrenta este año el Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua según el director general Armando Bahena Vigna, están asociados a buscar la consolidación con algunos de los proyectos y programas que ya manejan, como en el tema del emprendimiento.

Mientras que en el ámbito de innovación, el cual es un tema de mayor impacto dentro de la institución, el director comentó que se busca que la innovación vaya más allá de las aulas y el entorno, así como de la ciudad llegando a impactar a nivel nacional e internacional.

Asimismo, comentó que en este 2024 se enfrentan a un año de elecciones, por lo que se considera un reto lograr que la comunidad estudiantil y colaboradores del Tecnológico se sumen en lo que es una gran responsabilidad de participación ciudadana.









