CFE no informó nada sobre apagones de luz en el estado: De la Peña

Santiago de la Peña Grajeda, en su calidad de secretario general de gobierno, hizo mención en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no les brindó información oficial en torno a los apagones de luz que se registraron ayer en el estado y gran parte del país.

“Yo en particular no he recibido contacto de la CFE, lo que sabemos es lo que el propio gobierno federal difundió en redes sociales, que prácticamente hay un colapso del sistema de generación y distribución de energía eléctrica en el país”, dijo en entrevista.

De la Peña Grajeda comentó a modo de pregunta personal, que si la propia Comisión Federal de Electricidad no es capaz de cubrir la demanda de energía que tiene el país, además aspira a tener una mejor cobertura de luz no solo en cuestión habitacional, sino en uso comercial e industrial.

“Vale la pena preguntarse si esta reestructura que se hizo supuestamente en aras de buscar la soberanía energética, que ha limitado la inversión privada y que ha también limitado la generación de energía por fuentes alternas, sobre todo por fuentes que respetan más el medio ambiente, lo que vale la pena es preguntarse si esto fue una decisión correcta”, dijo en entrevista.

Comentó que evidentemente el sistema de luz estaba colapsado y que era preocupante que en un estado como Chihuahua, tiene que ver más el abasto de agua en el sentido de la energía que alimenta las fuentes de poder de los pozos.

Puso como ejemplo la información que horas antes brindó la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), en el sentido de que las fallas e inconsistencias en el sistema de distribución de energía eléctrica, terminaron dañando el día a día de la población.

“Las fallas que provocan en los pozos, que dan abastecimiento de agua a todas las ciudades del estado, pues termina siendo un problema generado por la falta de energía; y no solo la falta de energía sino la poca confiabilidad que le dan al sistema”, comentó.