Divide la Federación mesas de seguridad

Como parte de la ruptura entre estado y federación, el pasado miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, le avisó al gobernador Javier Corral Jurado que a partir de ese día las mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz quedaban suspendidas por parte de la federación.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz, quien detalló que en una decisión unilateral por parte de la federación, decidieron que los elementos federales, como la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República sesionaran sin la presencia del estado ni los municipios en la V Zona Militar.

Dijo que desde hace cinco semanas comenzaron a notar la falta de mandos de la Guardia Nacional a las mesas de seguridad que se realizan todas las mañanas, después del personal de la 42a Zona Militar y hace unos días del comandante de la V Zona Militar, pero que no había algún oficio o algún pronunciamiento oficial que justificara su ausencia.

“Las cuestiones de seguridad en el estado como en el resto del país no tienen nada que ver con las cuestiones políticas, si no vamos a tener problemas eternos de seguridad, ellos ya los convirtieron en tema político, no nos queda más que seguir trabajando con más esfuerzo y con todo el personal que tenemos”, refirió el secretario.

Emilio García Ruiz consideró que es necesario que exista una coordinación verdadera entre los tres niveles de gobierno para hacer un contrapeso real ante las células del crimen organizado en el estado como en el resto del país, ya que de lo contrario podría traducirse en una debilidad que aprovecharían los criminales.

El secretario de Seguridad compartió que la federación no ha querido reconocer que uno de los principales problemas que enfrenta el país es el actuar de la delincuencia organizada, que es un tema de índole federal, pero que actualmente cada estado se hace cargo de los homicidios y detenciones de los mismos.

Comentó que ha cambiado el formato a que todos obedezcan a una sola persona en cuanto a los elementos federales, lo que criticó que no es una verdadera coordinación, ya que sólo están acatando instrucciones y no generando una estrategia real para terminar con los índices de inseguridad en el estado como en el país.

“Los esfuerzos están destinados a temas que no tienen que ver con la seguridad, están más enfocados en temas sociales como ayudas, programas y hasta cuidando presas; Chihuahua es el único estado donde personal de la Guardia Nacional cuida el cuerpo de agua, en lugar de destinar a los elementos a otras tareas de seguridad”, refirió.

Reconoció que en un inicio las mesas de seguridad en el estado de Chihuahua tuvieron buenos resultados, toda vez que los tres niveles de gobierno se coordinaban para idear una estrategia en la que todos podían aportar algo para recuperar la paz y la tranquilidad, por lo cual lamentó que por decisión de una sola persona se haya terminado esa coordinación.

Consideró que el tema de la seguridad –por lo menos en Chihuahua- se llenó de política, ya que a raíz de un conflicto del agua que se mantiene actualmente, es que se han generado una serie de posturas de la federación, a tal grado que decidió terminar con las mesas de seguridad que realizaban a diario en la ciudad y los lunes en Juárez.

Emilio García Ruiz explicó también que el tema de las presas se llevó a cabo con errores del propio gobierno federal, toda vez que por el mal manejo del agua en esas presas por parte de la Conagua, fue que se derivó a esta problemática, en la que el estado sólo fue el mediador entre los agricultores con la federación.

“Nadie es indispensable, todos somos necesarios, esperamos saldar el tema y continuar con lo bien que estábamos en las mesas de seguridad, no se puede avanzar si no se entiende que cada área debe comprometerse, todos juntos somos más que los malos, así de sencillo”, finalizó.

A partir del miércoles 23 de septiembre, el estado de Chihuahua, en coordinación con los municipios, llevará a cabo las mesas de seguridad como las han venido realizando a lo largo de los meses, mientras que la federación las realizará aparte en la V Zona Militar, bajo la instrucción del representante del presidente de la República, Juan Carlos Loera.

Cabe mencionar que desde el 21 de septiembre se dio a conocer por parte del secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, que el delegado Juan Carlos Loera no podía participar en la Mesa de Seguridad porque "era un invitado y ya no lo es".

Mesta Soulé explica que acorde a ese pacto entre gobernadores y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, se definió que los delegados no formaran parte del mecanismo, salvo invitación expresa del mandatario.





