"Durazo reparte culpas de la inseguridad": Corral

El gobernador del estado Javier Corral Jurado criticó que el Gobierno de la República esté realizando evaluaciones de índole “político” en materia de seguridad, destacando que es parte de la presión que tiene el secretario de Seguridad Alfonso Durazo por repartir parte de las “culpas” en materia de inseguridad.

“Hay que decir que no porque no tengamos a las 6 de la mañana la reunión de seguridad no quiere decir que no hacemos las cosas; no por mucho madrugar amanece más temprano, si hubiera sido lo correcto, los resultados en el país serían otros, pero no, parece que entre más madrugan más mal nos va”, comentó el gobernador Javier Corral.

Javier Corral Jurado dijo que meterle o incorporar este tipo de análisis o evaluaciones a los esfuerzos estatales, lo único que va hacer es politizar el tema, por lo cual lamentó que sea el propio Alfonso Durazo, porque él y el gobernador han sido quienes se empeñan en insistir que el tema de seguridad pública debe ser una zona de neutralidad, una zona de imparcialidad política, que no hay que empezar a medrar políticamente con el asunto.

Dijo que la administración estatal tiene su propio calendario y reuniones, por lo que piensa que existe mucha desinformación, ya que son uno de los estados que más reuniones en seguridad tienen, “pero no creo que sea la manera como mide el Gobierno Federal los esfuerzos de seguridad, me parece que hay de información y una distancia con lo que realmente se está haciendo”.

“Me llama la atención el nivel de desinformación que tienen, si algún estado tiene reuniones de seguridad diarias, cuál es la forma en que miden o evalúan o contabilizan los esfuerzos de seguridad, no sabemos, tenemos muchas reuniones en materia de seguridad, tenemos en Juárez semanalmente reunión de seguridad, nos parece que esa no es la forma de evaluar los esfuerzos de los estado, lo digo sinceramente”, abundó.

Refirió que el Gobierno Federal trae mucha presión, particularmente Alfonso Durazo, en relación con los resultados, por lo cual deben “repartir” poco de los que le sobra, por lo que reiteró Javier Corral, es indebido, un error, hacer las mediciones, “hay que decir que no porque no tengamos a las 6 de la mañana la reunión de seguridad, no quiere decir que no hacemos las cosas; no por mucho madrugar amanece más temprano, si hubiera sido lo correcto los resultados en el país serían otros, pero no, entre más madrugan más mal nos va”.

El mandatario dijo que el día de hoy planteará en el seno del Concejo Nacional de Seguridad, que no deben hacer estos análisis porque van a politizar el tema de seguridad y estaría todo perdido, o harán que se pierda el buen ambiente que tenemos entre corporaciones.