Edificio del PJF suma 4 años en abandono

Hace cuatro años debió de haber quedado concluido el segundo edificio del Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Chihuahua, sin embargo, la constructora Administradora de Inmuebles y Fincas S.A. de C.V. abandonó el proyecto pese a recibir un pago superior a los 123 millones de pesos para la conclusión de dicha obra.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Todo inició el año 2015, cuando se acordó crear un edificio alterno para desahogar la carga laboral del actual edificio, ya que no existe el suficiente espacio ni para llevar a cabo dos audiencias al mismo tiempo, lo que retrasa los procesos judiciales y además genera sobrecupo entre el personal administrativo.

El Consejo de la Judicatura Federal de Chihuahua, el día 9 de diciembre de 2015 concedió a la empresa Administradora de Inmuebles y Fincas, de Arturo Manjarrez Sandoval, originario de Sinaloa, el proyecto que tuvo que haber entregado el día 9 de junio de 2016, es decir que en un lapso de un año el edificio sería entregado, lo cual no ha sucedido a cuatro años de la fecha pactada de entrega.

Actualmente el edificio quedó a un 80% de avance y personal que labora en el Poder Judicial explica que la empresa se quedó sin recursos para continuar el proyecto, por lo que quedó la obra detenida, por lo que ha entrado a un juicio legal a fin de buscar que se concluya el proyecto de este organismo.

El edificio se encuentra contiguo al actual, está sobre la calle Uruguay y avenida La Cantera, de la colonia Campestre III, está con algunos detalles terminados y aún se observan las carencias y arreglos que no fueron atendidos por la empresa, por lo que no pueden ser utilizadas hasta que finalice el proyecto.

El Centro de Justicia Federal cuenta con una plantilla aproximada de 500 trabajadores, los cuales ya en algunas de las oficinas no tienen el suficiente espacio para recibir el “bulto” de oficio o expedientes, la carga laboral duran varios días por la insuficiencia de espacio, no hay estacionamiento para visita ni para empleados porque ha sido superado el límite proyectado para el edificio, según explica personal que compartieron la información, pero que decidieron reservar su identidad.

Una de las cosas que repercute de forma directa es en la salas de juicio oral, pues el actual centro de justicia sólo tiene una sala, y sólo puede desarrollar una audiencia a la vez, retrasando los procesos judiciales de forma considerable, que hacen alargar las audiencias en espera hasta en un mes.

Algo similar ocurrió en el juicio oral de Juan Carlos M. O. “el Larry”, quien lleva poco más de 30 días de juicio y en repetidas ocasiones se han aplazado las audiencias hasta en tres horas, porque la sala se encuentra ocupada, lo que hace que testigos, ministerio públicos o participantes no logren desahogar todo en un sesión y deban posponerlo a los siguientes días, lo que implica viáticos, tiempo y recursos para esperar avanzar en los juicios.

Además de ello, la única sala tiene carencias para realizar los juicios orales, no hay salas para llevar testigos a un aislamiento, las cámaras de una sala alterna no funciona y si existe muchos familiares, ciudadanos, medios de comunicación o asistentes a la sala, no hay posibilidad de que todos entren, no hay salas alternas para seguir el juicio y una serie de defectos más.

La construcción pretende llevar más salas para más juicios orales, con el objetivo que en un día se puedan llevar tres juicios al mismo tiempo y con ello desahogar la carga judicial que existe, ya que con una sola sala se han alargado los procesos por años.

La empresa constructora entrará a juicio si no da una solución a tiempo para la culminación de la obra, sin embargo, si entran a ese proceso, el proyecto del segundo edificio se alargaría a dos o tres años más, es decir que mínimo al 2023 podría quedar listo el proyecto que inició en el año 2015.

El segundo edificio del Centro de Justicia Federal en Chihuahua albergará más salas de distrito, personal administrativo, estacionamiento, y vendrá a desahogar la carga laboral que se encuentran detenida actualmente, pero hasta el momento la infraestructura se mantiene en el olvido tanto por las autoridades como la empresa encargada de la obra.





Te puede interesar:

Local Informa UACH medidas para al atención del COVID-19





Policiaca A golpes padrastro mató a niña de 4 años en Juárez

Local Tomaran medidas preventivas en el sector educativo por el COVID-19