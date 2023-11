El 71 por ciento de las chihuahuenses han sufrido algún tipo de violencia

Aproximadamente el 60 por ciento de las mujeres mayores de 15 años dijeron que habían sido víctimas de acoso callejero, mientras que el 71 por ciento habían sido víctimas de algún tipo de violencia dentro del estado, señaló la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Alicia Terrazas

Es por ello que dentro del marco del Día Internacional en Contra de la Violencia Contra las Mujeres se llevó a cabo una campaña para combatir el acoso callejero, esto por la percepción que se tiene por parte de las mujeres de hostigamiento cuando transitan en alguna calle.

Por lo que la campaña se enfocó en concientizar a la población que este tipo de acciones es una violación flagrante al Reglamento de Justicia Cívica, la cual conlleva una sanción por parte de la autoridad.

Ante esto dentro del Instituto Municipal de la Mujer señaló que se llevaron a cabo acciones en escuelas con el fin de concientizar a niños, adolescentes jóvenes y también en la comunidad en general en lo que representa esta problemática.

Entre las acciones que se llevaron a cabo fue una carrera en contra de la violencia, donde participaron niñas y niños desde primero hasta sexto año. De igual forma la Escuela Plan de Ayala será sede otra carrera, así como en la zona rural, donde se busca la cual es de vital importancia.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Zona rural, donde más difícil es erradicar la violencia debido a usos y costumbres

La funcionaria señaló que se trabaja en todos los aspectos, sin embargo, la problemática más difícil de tratar es la violencia que se vive en la zona rural, ya que por usos y costumbres se tiene muy arraigada y naturalizada esta problemática.

Esto ya que, debido a que la cantidad de mujeres es menor a la ciudad y se tienen costumbres arraigadas sólo se han recibido en lo que va del año mil denuncias relacionadas con problemas como violencia psicológica y económica. Cifra que representa el 27 por ciento de las atenciones que ha brindado la dependencia en el presente año.

La funcionaria señaló que dentro de la zona rural se tienen problemas como que las mujeres no tengan acceso a sus papeles o no sea o no sean propietarias de un bien, por lo que se trabaja en una primera fase de sensibilización, para posteriormente explicarles cuáles son los tipos de violencia.

Sin embargo, pese a ello se ha otorgado asesorías legales, sin embargo, la atención es mínima ya que según palabras de la funcionaria “ellas no han podido como que pasar esa línea en la que saben que pueden denunciar”.

Incrementa 84 por ciento asesorías jurídicas

Ante el tema de la denuncia Alicia Terrazas señaló que en relación con el año pasado se ha incrementado un 84 por ciento la atención, ya que durante el 2022 se atendieron 2,500 asesorías jurídicas, mientras que en lo que va del presente año se tiene una cifra de 4,600.

Estas, dijo, son básicamente el ramo familiar, sin embargo, también se otorgan asesorías jurídicas en materias penal, relacionados con violencia familiar en los casos donde señalan violencia física o abuso sexual, entre otros. Ya que el que no tengan una independencia origina que no se pueda llevar a cabo ninguna acción.

Terrazas declaró que se tienen registros de casos donde la violencia familiar es extrema, por lo que las mujeres son enviadas al refugio a cargo de la dependencia que ella encabeza, la cual en un año ha albergado aproximadamente alrededor de más de 50 personas, quienes han recibido más de 40 mil acciones.

Éstas constan de servicios de salud, de educación, asesorías, psicológica jurídica, los alimentos, acciones que se contabilizan como una atención.

Dentro de este tenor, dijo, se trabaja también para que se tenga una independencia económica por parte de las mujeres, por lo que se les capacita en algún oficio para que puedan llevar a cabo su vida.

Este trabajo se lleva a cabo de forma coordinada, por lo que dijo se encuentran las dependencias del gabinete social a nivel municipal en Chihuahua trabajando.