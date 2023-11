Entregan volantes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se manifestaron entregando volantes y caminando del Puente al Revés hasta el Campo Algodonero.

“Esta manifestación es porque los feminicidios y las desapariciones de mujeres ha ido en una alza y no hemos tenido respuesta”, dijo Karla Rocío Jiménez, quien participó en el volanteo.

Cabe señalar, que las manifestantes indicaron que estas actividades fueron también en apoyo a las mujeres de Palestina que a diario son víctimas de violencia.

A su vez, Karla Rocío Jiménez contó que años atrás ella de igual manera sufrió violencia y hoy es una sobreviviente.

“Cuando tenía 17 años, estaba embarazada, me secuestraron por el área de Zaragoza, me llevaron a las afueras de Ciudad Juárez, recuerdo que había pura arena, tres tipos intentaron abusar sexualmente, me golpearon hasta que ya no recordé nada”, narró la mujer.

Gracias a unas personas que se acercaron a ayudarla logró salvar su vida aunque la de su bebé no, por tal hecho que paso la mujer.

“Por mucho que uno se cuide la violencia aquí en la frontera así es, no hay método que garantice que una va a estar a salvo”, comentó.

“El consejo que yo les puedo dar es la autodefensa y ante cualquier tipo de violencia, no se queden calladas, alcen la voz, denuncien y se traten con terapia psicológica porque es algo muy difícil de sanar”, recomendó la sobreviviente.

