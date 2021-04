El Covid sí ataca a los niños; la mayoría responde positivamente

En el Hospital Infantil se han presentado 35 casos confirmados; el 88.5% ha tenido recuperación favorable, el 11.5% restante se complicó por otros padecimientos: Mario Soto, neumólogo pediatra

En base a modelos matemáticos y diferentes publicaciones se ha comprobado que los niños no son grandes diseminadores de la infección de Covid-19; si bien, sí pueden padecer la enfermedad, en la mayoría de los casos no pasan de la etapa 1, que se traduce en síntomas leves, incluso no llegan presentar ninguna afección, externó el doctor Mario Soto, neumólogo pediatra y encargado del área de Covid en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua.

A la fecha y durante toda la pandemia se han confirmado en el nosocomio 35 pacientes infantiles con Covid-19, de éstos, el 88.5% reaccionó de forma favorable al tratamiento, el 11.5% restante fueron lamentables situaciones de mortalidad en 4 niños, quienes también presentaban enfermedades oncológicas, informó el especialista.

“Existen bajas evidencias de que los niños contagien a los adultos o que un niño pueda contagiar a otro niño, no se ha podido comprobar eso, quienes más contagian son los adultos de 20 a 50 años de edad, ellos son los principales diseminadores de la infección”, puntualizó.

¿CÓMO PROTEGER A LOS NIÑOS SI EL COVID ENTRÓ A CASA?

El doctor Soto agrega que si un adulto enferma de Covid-19 y hay niños en el hogar es importante no alarmarse, pero sí vigilar a los pequeños de 3 a 6 semanas después de que se documentó el foco de contagio, porque es el momento en el cual se puede presentar el “síndrome inflamatorio multiorgánico pediátrico”; y son niños que ni se dieron cuenta que se infectaron pero llegan al hospital en una condición de extrema gravedad de estado híper inflamatorio.

“Este síndrome afortunadamente es muy poco frecuente, lo hemos visto en Chihuahua en no más de 15 pacientes durante la pandemia. Se manifiesta con fiebre muy elevada hasta de 40 grados, exantema o lesiones en la piel, y también se observa evacuaciones diarreicas o problemas abdominales como dolor o vómitos, lengua muy roja, como de fresa, lesiones en las coronarias en el corazón.

“Por un lado, es un caso muy poco frecuente y por otro, cuando son diagnosticados de manera oportuna responden muy bien al tratamiento con medicamentos antinflamatorios que se aplican dentro del hospital”, dijo Mario Soto.

¿POR QUÉ NO SE ENFERMAN IGUAL QUE LOS ADULTOS?

Los niños no tienen el comportamiento igual que los adultos en cuestión de la enfermedad, tienen protección inmunológica que les ha dado la exposición temprana a enfermedades virales, exantemáticas y gastrointestinales, y esa condición a otras enfermedades infecciosas, entre otras, incluyendo coronavirus, de otro tipo los tiene entrenados y protegidos; es una de las explicaciones a las que se ha llegado a la cuestión de por qué no se enferman igual que los adultos: porque tienen esa protección inmunológica y las vacunas que se les aplican eventualmente el primer año de vida apoya su sistema de defensas, afirmó el neumólogo pediatra.

Moisés Ramírez, infectólogo pediatra

“Todos los seres humanos, independiente de la edad, somos susceptibles a enfermar por los coronavirus, los niños pueden tenerlo desde recién nacidos e incluso algunos reportes dicen que hasta en el útero; se han reportado casos de pacientes Covid aquí en el estado y en la ciudad, a nivel mundial la literatura reporta que es menor al 5% los casos en pacientes pediátricos.

En general la infección va a cursar como un cuadro catarral inespecífico o más frecuente como un cuadro de gastroenteritis, reacción con diarrea o vómito sin ninguna otra explicación y que es imposible desde el punto de vista clínico diferenciarlo de cualquier otro cuadro gastroenteritis o catarro común de los que clásicamente se presentan en los niños.

Sin embargo, un problema muy importante de conocer en los niños que es el foco más rojo de la población pediátrica se presenta no en el momento de la infección, sino después de haber tenido el cuadro inicial de dos a tres semanas después, es cuando se puede presentar la forma más severa de la enfermedad, que en los niños se llama Síndrome Inflamatorio Multisistema Pediátrico, asociado temporalmente a Covid.

Generalmente para valorar este tipo de pacientes se requieren múltiples especialistas, la mayoría de los casos que nos han tocado con PIMS hemos coincidido con algunas especialidades pediátricas como neumología, cardiología, inmunología, medicina crítica e infectólogo pediatra, y hemos tenido una tasa de éxito muy alta; en mi caso por ejemplo puedo decir que el 100% de los niños que nos han llegado con este síndrome han salido a casa sin secuelas, los hemos llevado en vigilancia con cerca de seis meses y ninguno ha tenido alguna secuela mayor”.

Gloria Alcalá, pediatra

“Sí les da Covid a los niños, es posible que tengan una sintomatología diferente que la de los adultos, sin embargo es muy variable, las estadísticas a nivel mundial no están documentadas, sin embargo hay muchos reportes que identifican que los niños con vulnerabilidad tienen más posibilidad de adquirir y hacer un síndrome inflamatorio sistémico, que es la complicación más grave que tiene el Covid y que se presenta en algunos niños que tienen enfermedades previas, como diabetes, obesidad, asma, alguna enfermedad inmunológica, inmunocomprometidos o que tienen algún compromiso de alguna otra enfermedad.

SÍNTOMAS DE ALERTA EN LOS NIÑOS

Fiebre muy alta arriba de 40 grados

Lesiones en la piel de diferentes tipos

Vómito, diarrea o dolor abdominal

Lengua muy roja y boca inflamada

Es necesario acudir al hospital para que sea evaluado

