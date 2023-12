¿Tienes visa? Checa los conciertos y shows que habrá en El Paso, Texas este enero 2024

El próximo año iniciará lleno de música y risas en El Paso, Texas, ya que tiene programados diversos conciertos y shows de comedia con artistas internacionales el mes de enero, aquí te damos a conocer quiénes son los que deleitarán a sus fans con un espectáculo de primer nivel, donde muchos de los capitalinos pueden viajar a la línea fronteriza para cantar junto a su estrella o agrupación favorita ¿y por qué no?, asistir a más de una de las funciones que seguramente dejarán huella.

Si la música de Adele es de tus favoritas, esta es la oportunidad de escuchar un tributo que se realizará a la británica, quien es una de las cantautoras con mayores ventas a nivel mundial, el concierto será el día 4 de enero, en St Rogers Depot, destacando que será un evento a la luz de las velas, donde inundará la magia, así como una experiencia musical multisensorial en vivo impresionante, como nunca antes se había visto.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Para el 11 de enero, con el mismo estilo “candlelight”, y mismo centro de espectáculos, se desarrollará un homenaje a uno de los grandes compositores y cantantes que ha dado México, Juan Gabriel, donde el programa tentativo estará compuesto con temas como: “Buenos días señor Sol”, “Así fue”, “Abrázame muy fuerte”, “La diferencia”, “Querida”, “No tengo dinero”, “¿Por qué me haces llorar?”, “Siempre en mi mente”, “Amor eterno”, “Pero qué necesidad”, “El Noa Noa”, “Caray”, por mencionar algunos.

También, para los que deseen pasar unas horas llenas de alegría y carcajadas, el 12 de enero se presentará el actor, comediante y guionista estadounidense Rob Schneder en The Plaza Theatre Performing Arts Center, seguramente muchos lo identificarán por sus actuaciones en las cintas: “Un papá genial”, “Estoy hecho un animal”, “Este cuerpo no es el mío”, “Gigoló por accidente en Europa”, entre otras.

Los DJ también estarán presentes, uno de ellos es Ian Asher, quien pondrá a bailar a los asistentes en el Lowbrow Palace el día 12 de enero, el músico comenzó a interesarse por este arte desde joven, especialmente inspirado por artistas como Calvin Harris y Daft Punk, iniciando a crear su propia música y a compartir remixes y mash-ups en TikTok en su adolescencia, lo que le valió una gran cantidad de seguidores en esa plataforma donde tiene hoy en día 7 millones de seguidores.

Igualmente, el género electrónico, uno de los más exitosos en las nuevas generaciones, será la sensación el día 13 de enero en el Club 11:11 por parte de San Holo, quien es un DJ, músico, compositor y productor neerlandés, conocido por su remix de la canción de Dr. Dre, The Next Episode, el cual lleva actualmente más de 244 millones de vistas en YouTube, y ha publicado su música en varias discográficas que incluyen Spinnin' Records, OWSLA, Barong Family, y Monstercat.

Foto: Facebook | Talib Kweli

El cantante Talib Kweli interpretará lo mejor de su discografía el 19 de enero en Lowbrow Palace, la estrella consiguió mucho éxito gracias al álbum titulado Black Star, de 1998, dos años después grabó su debut en solitario, Quality, recibiendo algo de atención en el mainstream gracias al sencillo "Get By" producido por Kanye West.

Si tu predilección es el rock, rock alternativo, nu-metal, la banda Go Ahead And Die complacerá tu gusto, la agrupación cuenta con el ex Sepultura uniendo fuerzas con su hijo, cantante, guitarrista y bajista, Igor Amadeus Cavalera, así como con Zach Coleman en la batería para producir un sonido que mezcla elementos de Death y Thrash Metal con influencias de Celtic Frost y un Actitud punk rock, quienes estarán el 20 de enero en el RockHouse Bar & Grill.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Explosions In the Sky es un proyecto musical de rock instrumental, quienes estarán arriba del escenario este 20 de enero próximo en Lowbrow Palace, cabe mencionar que el grupo ganó reputación por méritos propios entre otras bandas locales como “Lift To Experience” y acapararon la atención de los medios de comunicación por su segundo álbum debido a los rumores que lo vinculaba con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, ya que esta producción contiene la imagen de un avión y la frase "este avión se estrellará mañana" en la portada.

Sin duda una de las mejores épocas del rock en español fueron los 60 y 70, donde surgieron artistas como: Enrique Guzmán, Los Apson, Teen Tops, quienes estarán el día 26 de enero en The Plaza Theatre Performing Arts Center para que el público pueda bailar a ritmo de “La plaga”, “Confidente de secundaria”, “Fue en un café”, “Bule, bule”, “Anoche me enamoré”, “Popotitos”, “El rock de la cárcel”, “Presumida”, y muchas más.

Dato: Puedes entrar a la página web www.concerts50.com para conocer más sobre los eventos, costos de los boletos y horarios