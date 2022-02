Investiga escuadrón antibombas en El Paso presencia de explosivos en bodega

El escuadrón antibombas de El Paso está investigando la posibilidad de artefactos explosivos en una instalación de almacenamiento en el oeste de El Paso.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La bodega está ubicada en en la dirección 100 de la calle Resler, de acuerdo a información proporcionada por las autoridades, quienes realizaron un operativo en la zona.

El tráfico está siendo desviado del lugar hacía los cruces más cercanos, esto con el fin de evitar embotellamientos en el sector, así como poner a salvo a las personas que circulan por ahí.

100 block of N. Resler, self storage facility. Patrol units on scene. Suspected explosive devices located. Bomb Squad has been notified. No other information. Any other updates will be posted here — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) February 11, 2022

El estacionamiento de un Albertsons cercano se encuentra cerrado, mientras tanto se mantiene el operativo de seguridad en busca de los explosivos.

Hasta el momento la autoridad no ha dado a conocer más detalles al respecto, por lo que se espera en las próximas horas se notifique más información sobre el hecho.