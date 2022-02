Reducen horario de sitios de prueba Covid-19 por baja demanda en El Paso

Tras la baja demanda en los sitios de prueba del gobierno de la ciudad de El Paso, se anunció la decisión de ajustar los horarios de operación de estas clínicas a partir de hoy.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al inicio del año se presentó una alta demanda en los sitios de prueba de la ciudad y se tuvieron que extender los horarios ya que las demoras eran de 2 hasta 6 horas. Actualmente, los tiempos de espera han bajado drásticamente y son ahora de 15 minutos a 1 hora en promedio.

MEGA SITIOS DE PRUEBAS DE LA CIUDAD

· UTEP, 3333 N. Mesa (Kern Drive)

Lunes a domingo de 9 am a 4 pm.

· County Sports Park, 1780 N. Zaragoza

Lunes a domingo de 9 am a 5 pm.

· Nations Tobin Park, 8831 Railroad

Lunes a sábado de 9 am a 4 pm.

· Don Haskins Recreation Center, 7400 High Ridge

Lunes a sábado de 9 am a 4 pm.

Chihuahua Se proyecta construcción de hospital psiquiátrico en Chihuahua

SITIO RURAL DE PRUEBAS

· El Paso County Emergency Services District #2

16001 Socorro Road (Fabens, Texas)

Lunes, miércoles y viernes de 9 am a 4 pm.

· West Valley Fire Department

510 E. Vinton

Martes y jueves de 9 am a 4 pm

Las Clínicas de Pruebas COVID-19, el Centro de Convenciones y las Tiendas Outlet continuarán con sus horas regulares de operación.

CLÍNICAS DE LA CIUDAD COVID-19

Se requieren citas en las clínicas COVID-19 de la ciudad y se pueden hacer aquí: https://cityofelpaso-dtra.powerappsportals.us/en-US/. Las muestras se recogen en la acera de 8 a. m. a 5 p. m. De lunes a sábado en los siguientes lugares:

• 7380 Remcon

• 9566 Railroad

• 110 Candelaria St. (Ysleta Clinic)

SITIOS DE VACUNACIÓN DE LA CIUDAD

Se requieren citas para las vacunas en las clínicas COVID-19, el centro de convenciones y las tiendas outlet de la ciudad y se pueden hacer aquí: www.epcovidvaccine.com/.

• El Paso Convention Center (1 Civic Center Plaza)

10 a.m. to 6 p.m. Lunes a Viernes de 10 am a 6pm. Sábados de 8 am a 5 pm.

• Clínicas COVID-19

Todas las clínicas están abiertas de lunes a sábado de 8 am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm

• 220 S. Stanton

• 7380 Remcon

• 9566 Railroad

• Ysleta Clinic, 110 Candelaria St.

• The Outlet Shoppes at El Paso

7051 S. Desert Blvd. Suite F600

De martes a sábado (desde ahora hasta el 26 de febrero de 2022) de 11 am a 5 pm.

Finalmente, para obtener más información sobre los diversos sitios de pruebas y vacunas contra el COVID-19 en toda la comunidad, visite www.EPStrong.org.