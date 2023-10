Rescatan a 55 migrantes secuestrados en El Paso

Las acciones de los agentes de la Unidad anticontrabando de la estación de El Paso, en coordinación con la policía sigue realizando encuentros y rescates de migrantes que están secuestrados en casas.

Fue durante la tarde del pasado martes 3 de octubre, cuando gracias al trabajo en equipo que tienen los agentes estadounidenses, se encontró una casa de seguridad.

En este lugar, se los agentes lograron realizar el rescate de 55 personas en situación de movilidad que fueron llevados a centros de procesamiento.

Los migrantes pudieron ser resguardados, sin embargo, no se dio a conocer sobre algún posible responsable de tener ahí a los secuestrados.

Cabe señalar, que la Unidad Anticontrabando de El Paso, Texas, en lo que fue el año fiscal 2023, descubrieron 280 escondites de traficantes de personas.

En este tiempo, los elementos realizaron el rescate de por lo menos 3 mil 640 migrantes secuestrados en esos escondites que se encontraban en distintas zonas.

A su vez, se informó que diariamente las autoridades estadounidenses están exhortando a los migrantes a no dejarse engañar por traficantes o coyotes.

Ya que también se ha reportado un alto número de muertes intentando entrar de manera ilegal a Estados Unidos y que son abandonados en el desierto por los coyotes.

TEAMWORK! Agents assigned to El Paso Station’s Anti-Smuggling Unit in coordination w/@EPPOLICE intercepted a stash house yesterday with 55 migrants in it. In FY23 agents discovered 280 stash houses w/3,640 migrants. Outstanding work!@CBP pic.twitter.com/7Kqj5Na7Pv — Anthony “Scott” Good (@USBPChiefEPT) October 4, 2023

