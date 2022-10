Se registra balacera en el puente Stanton en El Paso (Video)

Esta tarde autoridades informaron sobre un tiroteo registrado el puente Stanton, en el centro de la ciudad de El Paso, Texas.

El hecho causó temor entre los ciudadanos que se encontraban en el puente, de los cuales algunos alcanzaron a grabar cuando ocurrieron los disparos.

En su página de Twitter, el Departamento de Policía de El Paso indicó que el enfrentamiento fue en la avenida Stanton, junto al cruce internacional.

1000 S Stanton. Stanton bridge is closed and will remain closed until further notice. Patrol at the scene of a shooting at the southbound booths — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) October 14, 2022

Fue poco antes de la 16 horas, cuando se registró este enfrentamiento armado, sin que de momento se haya informado sobre alguna persona lesionada.

Tampoco se saben los motivos por los que que se registró esta balacera.

Aparentemente el autor del tiroteo, fue detenido por oficiales de la Patrulla Fronteriza. De igual forma se desconoce la identidad del mismo.

pic.twitter.com/s7Ww5RRPOJ — Draco-Rolf (@JM_Huizar) October 14, 2022

El lugar fue resguardado por decenas de policías.