"Feminicidios se van normalizando", lamenta madre de víctima

“Los feminicidios no van a parar hasta que los hombres buenos levanten la cara por sus niñas y mujeres”, afirma Patricia Cervantes, madre de Neyra Azucena, víctima de feminicidio en Chihuahua, quien desde hace 17 años mantiene la lucha por erradicar el feminicidio y es parte de la organización Justicia para Nuestras Hijas.

“¿Dónde están los varones?”, cuestiona doña Paty, a la vez que ella misma se contesta. “¡Están omisos!”.

La madre de la joven víctima de feminicidio afirma que está bien que las mujeres se pongan los pantalones, pero es necesario que los hombres buenos levanten la cabeza, porque de lo contrario los homicidios de niñas y mujeres continuarán, dejando una estela de dolor y muerte. “Mientras los hombres buenos no levanten la cabeza, sigan en el anonimato, sin alzar la voz para defender su casa, sus mujeres y todo, nada cambiará. Hay más hombres buenos y unos pocos haciendo daño, es necesario pararlos ya”.

Los feminicidios han marcado a la ciudad y al estado de Chihuahua, cada vez lo brutal y la ferocidad con que se cometen los crímenes va escalando. Paloma, Marcela Viviana Rayas, Neyra Azucena Cervantes, Diana Paola, son víctima para quienes la justicia no llegó, no hizo alto en la ciudad, se siguió de largo y le apostó al olvido, pero el olvido no borra los recuerdos que con el paso del tiempo se hacen más fuertes para recordar que la impunidad sigue siendo tan fuerte como la indolencia de la sociedad.

Para Patricia Cervantes, madre de Neyra Azucena, la lucha continúa, pues afirma que el dolor no cesará mientras se sigan teniendo gobernantes indolentes, por lo que aplaudió la iniciativa de alzar la voz para exigir justicia y que la sociedad deje de lado la apatía para que verdaderamente se pueda combatir el flagelo de la violencia contra las niñas y mujeres. En lo que va del año han asesinado a 29 mujeres y en 2019 fueron 290 de acuerdo con la Fiscalía Especializada de la Mujer.

“Los feminicidios se han convertido en el pan de cada día, cuando nosotros empezamos eran pocos los casos, poco a poco fueron aumentando y ahora la sociedad ya no se asombra, se va normalizando”, afirmó la madre de Neyra, a quien se le conoció como una de las niñas de los Cuernos de la Luna, debido a que en ese lugar fue localizado su cuerpo.

“Chihuahua esta bañado en sangre inocente y ahora el país se cubre con la sangre de niñas, niños y mujeres”, dijo doña Paty, quien es parte del consejo de Justicia para Nuestras Hijas, organización que atiende más de 200 casos de mujeres y hombres desaparecidos, así como a las familias de víctimas de feminicidio.

“Cada vez que hay un feminicido deja huella, todas sentimos el mismo dolor que es incomparable”.





LOS FEMINICIDIOS, EL GRADO MÁS ALTO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La brutalidad de los feminicidios de Ingrid y de la pequeña Fátima Cecilia estremecieron al país, pero sumado a la indolencia de las autoridades lograron movilizar conciencias, por lo que se ha convocado a movilizaciones públicas y virtuales en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Chihuahua se ha hecho viral la petición de poner en el estado de WhatsApp una imagen donde se lee: “Yo sí te creo” y “Ni una menos”.

Además la Cadena Feminista es una convocatoria que surge de las mujeres de organizaciones políticas #CadenaFeministaMX; mientras que el #8M es la marcha pública del feminismo internacional, organizado y desorganizado, al que se suman las organizaciones feministas locales en las plazas públicas. Es el día de mayor visibilización de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

En Chihuahua la marcha será el 8 de marzo a las 15:00 horas partiendo de la glorieta del monumento al Centauro del Norte, para avanzar por la avenida Universidad hasta la Plaza Mayor, donde se culminará con un mitin. Este será un día de activismo por los derechos de las mujeres, por las que están vivas, por las que no buscan y por las que ya no están.

En Juárez la marcha será el domingo 8 de marzo a la 13:30 horas en la Cruz de Clavos, justo en frente del Puente Santa Fe. Recomendaron vestimenta negra con algún distintivo morado.

Mujeres, niñas y niños al frente, grupos mixtos atrás.

Y el 9 de marzo #Undíasinmujeres que ha resonado en los medios de comunicación, organizaciones civiles y artistas, y ha tenido aceptación entre mujeres de opinión y conscientes con presencia en redes sociales.

En Chihuahua esta iniciativa denominada ¡El Nueve Ninguna se Mueve! ha tomado auge, se han sumado la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Ayuntamiento de Chihuahua y Juárez, así como el poder Legislativo.

En la UACh las consejeras y consejeros universitarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobaron que la institución se sume al paro nacional "Un día sin nosotras", convocado para el próximo 9 de marzo. Así mismo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se une al paro nacional el 9 de marzo para facilitar que todas las mujeres que integran la comunidad universitaria puedan atender a la convocatoria que busca erradicar la violencia de género que tanto afecta a la ciudad fronteriza, “apoyamos las acciones a favor de la protección integral de las mujeres. No a la violencia, alto a la impunidad”.

El Congreso del Estado, a través del presidente René Frías y de presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Fernando Álvarez Monje, respaldó el paro.

Mientras que la alcaldesa María Eugenia Campos Galván también se pronunció en favor del paro, “como mujer comparto el dolor, la preocupación y la exigencia; y sé que esta convocatoria ayudará a que todos redoblemos esfuerzos por la seguridad de todas las mujeres”.

En Juárez, el Cabildo aprobó como asunto especial y urgente día inhábil para el próximo lunes 9 de marzo, para todas las mujeres que laboran en el Municipio, al sumarse al movimiento nacional ante la ola de violencia contra las mujeres.

Mientras que en la Universidad de Durango han ofrecido sus instalaciones para que las mujeres que se sientan acosada e inseguras, que estén cerca al campus puedan ingresar y serán auxiliadas. A las alumnas y alumnos pueden acudir a recibir apoyo psicológico.

LA VIOLENCIA SE PERPETUA

Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los feminicidios y brindarle más importancia a la rifa el avión presidencial fue la gota que derramó el vaso para que las mujeres reaccionaran ante la ola feminicida que se vive en el país.

La primera dama del país al inicio mostró su apoyo al paro nacional, luego reculó al instar a vestirse de blanco en pro de la paz de México, de la misma manera, el presidente lo hizo.

Andrés Manuel mostró su falta de empatía al anteponer la importancia de la rifa, primero del avión y luego de varios millones, que a la tipificación del feminicidio.

Los comentarios violentos continuaron, “ahora resulta que los conservadores son feministas”, donde afirmó que el paro es oportunismo de algunos actores políticos, luego celebró la movilización porque las mujeres están en su derecho de protestar.

Un caso que ha tomado relevancia nacional fue el de Ingrid Escamilla acaecido en la Ciudad de México el 9 de febrero del presente. Ella fue asesinada por su pareja, quien luego de su confesión fue detenido.

La violencia en contra de las mujeres por parte de su pareja es de las más recurrentes; al menos, así lo arrojó la Encuesta sobre Prevalencia de Violencia Familiar y Sexual, impulsada por el Observatorio Ciudadano de Ficosec en 2019, el 6.1% de las mujeres entrevistadas mencionaron sentirse maltratadas por su pareja durante el último año; asimismo, el 18% de las mujeres manifestó que recibió algún tipo de violencia por parte de su pareja.

El caso de Fátima resonó aún más.

LAS MUJERES DE CHIHUAHUA

El estado de Chihuahua ocupó el lugar 11 por el delito de feminicidio durante 2019, con una tasa del 1.52 por cada 100 mil mujeres.

Es Ciudad Juárez el municipio con mayor incidencia a reportar 39 casos de 2017 a 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ciudad Juárez el municipio del estado con más casos registrados de presuntos feminicidios al sumar 39 durante los años 2017, 2018 y 2019; la ciudad de Chihuahua registró 24 feminicidios, mientras que Cuauhtémoc sumó 5 en el mismo periodo.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua indicó que de noviembre de 2017 a diciembre de 2019 hubo 57 imputados por el delito de feminicidio, de los cuales se sentenció a 26 personas en el estado.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, a septiembre de 2019 se documentaron 2 mil 833 asesinatos de mujeres en el país, considerándose presuntos feminicidios 726. En Chihuahua, la asociación Justicia para Nuestras Hijas citada por el mismo Observatorio había enlistado 153 homicidios dolosos en contra de mujeres de enero a octubre de 2019, quedando sin especificar cuáles de ellos entran dentro de la clasificación de feminicidio.

El evento más reciente suscitado en la ciudad de Chihuahua que, de acuerdo con las autoridades, es investigado por feminicidio es el de una mujer localizada sin vida el pasado lunes 11 de febrero en la colonia Valles de la Madrid, la mujer presentaba algunas pintas en su cuerpo con pintura en aerosol. En cualquier estado del país que tiene tipificado el feminicidio, por el solo hecho de que el cuerpo hubiera estado expuesto se encuadraba por razones de género, menos en Chihuahua, debido a que hace falta una tipificación del delito adecuada.

Uno de los casos en la impunidad es el de Neyra, “Me parece bien que ahora levanten la voz, que seamos más que nos unamos para que el gobierno nos haga justicia por todos todas las que un día salieron y no les dieron la oportunidad de volver casa”.

Habían pasado 3 meses desde que la joven Neyra Azucena Cervantes, de 19 años, había desaparecido de su hogar. Ese día, un 14 de julio en “Los Cuernos de la Luna”, su cadáver fue encontrado en la Sierra de Nombre de Dios.

A lo largo de los años, Paty recuerda como la autoridad ha fabricado mentiras y culpables, como en el caso de su hija. La entonces Procuraduría Estatal acusó a David Meza Argueta, quien al ser exonerado se fue de la ciudad. “Uno solo sobrevive, porque la autoridad siempre nos ha dado atole con el dedo. En esta época los culpables son víctimas y las víctimas victimarios, nunca se ha hecho justicia”.

La foto de Neyra y su nombre, así como el de otras víctimas de feminicidio fueron colocados en el memorial del Campo Algodonero, es un recordatorio para la ciudadanía.

