Fue respetuosa la relación con Trump: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló en su conferencia matutina de este miércoles sobre su relación con Donald Trump, en la que según él lejos de confrontarse, como muchos apostaban, terminaron por entenderse.

“El presidente Trump actúa políticamente de una manera con relación a México cuando inicia (…) sus actitudes, sus discursos, sus cuestionamientos a los mexicanos se dan antes y cambian a partir de que llegamos a la Presidencia, porque desde el principio definimos que tenía que haber una relación de respeto mutuo y así nos entendimos bien”, reveló.

Dijo que hay información pública de sus encuentros, sobre todo de su viaje a Washington y la forma en que se comunicaron en asuntos delicados.

En ese sentido, reveló que por lo interesante del tema ha decidido escribir un libro en el que va a tratar entre otros temas cómo fue la relación con el presidente Trump.

“El éxito de esta buena relación tuvo que ver con el respeto mutuo (…) cuando fui a Washington la petición respetuosa fue que no queríamos que se hablara del muro, porque si se iba a hablar de eso no iba a terminar bien la reunión. Y no tenía caso que yo viajara tan lejos para ir a una confrontación y que era mucho más provechoso hablar del inicio del tratado comercial, que ayuda mucho a los tres países y que es fundamental y ellos aceptaron, no se tocó el tema del muro”, señaló.

“Siempre fue así, nosotros no aceptamos injerencias en asuntos que corresponden a México, él fue muy respetuoso en varias decisiones. Cuando se propuso que los delincuentes mexicanos o de otras partes dedicados al tráfico de droga se consideraran como terroristas, nosotros manifestamos nuestra inconformidad, porque eso tiene una connotación distinta, eso da pie a que un país extranjero intervenga en la vida interna de otro país. Y de acuerdo a nuestra política exterior, defendemos el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos”, subrayó.

“Eso lo entendió y así muchas otras cosas, pero en el libro voy a contar más, fue buena la relación y es lo mismo que estamos haciendo en la relación con el presidente Biden”, apuntó.