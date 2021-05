Gobierno del Estado y Sector Productivo tienen nula comunicación

Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, informó que el Gobierno Estatal, cumplió 11 de los 53 compromisos, donde en los rubros de turismo, educación, salud, en seguridad y justicia, y en tema social no se cumplió un solo compromiso.

“Estuvieron muy bien estructurados los compromisos que firmaron tanto los candidatos a gobernadores como alcaldes, en las elecciones del 2016, pero lo que envía el Jefe de Gabinete Jesús Mesta es un informe de gobierno”, expuso el líder empresarial al hablar del comunicado que difundió la Coordinación Ejecutiva de Gabinete.

Recordó que en innovación se hicieron compromisos de los cuales se cumplieron cuatro; en emprendimiento se cumplieron tres de cuatro compromisos; en industria se hicieron siete compromisos y solo se cumplió uno; en turismo de siete compromisos no se cumplió uno solo; en infraestructura y medio ambiente, se hicieron cinco compromisos y se cumplió uno.

En educación, no se cumplió ninguno de los cinco compromisos; en salud fueron cuatro y no se cumplió; en seguridad y justicia tampoco se cumplieron ninguno de los tres compromisos; en buen gobierno, de nueve compromisos se hicieron dos; y en el tema social se firmaron cuatro compromisos y no se cumplió ninguno.

Santini Ramos expuso que en total el gobernador Javier Corral firmó 53 compromisos con el sector productivo, de los cuales se cumplieron 11, aunque algunos de estos están en proceso, tal es el caso del Centro Spark. En tanto, la iniciativa privada tiene el registro de 42 compromisos sin iniciar.

“La respuesta que están dando es como un informe de gobierno. Nos está mandando el informe de todas sus obras y todo lo que han hecho, pero no es el compromiso que firmó el gobernador con nosotros; aparte, no se tiene que contestar a los medios de comunicación mediante un oficio, algo que durante años estuvimos insistiendo”, apuntó.

En este sentido, resaltó que hace dos años que no se sientan con el gobernador Corral, en parte por la pandemia, pero reconoció que hay una nula comunicación con el sector productivo de Chihuahua.

“Qué lamentable que se haya firmado 53 compromisos, que nunca se comunicó, y ahora con un comunicado de prensa, mencione que esté todo cumplido. Eso no es lo correcto, y el sector productivo de Chihuahua no se merece ese trato, porque lo más fácil sería que no los firmara en 2016”, añadió.

