Abatido en Urique portaba uniforme de la AEI

Uno de los pistoleros que fue abatido el pasado martes 21 de febrero en un enfrentamiento con agentes estatales, en el municipio de Urique, se encontraba portando uniforme de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que es un área de agentes de la Fiscalía General del Estado.

El sujeto identificado como Luis Alberto Cruz Heredia, estaba con el uniforme de la corporación, el cual es un modelo entregado en el mes de octubre de 2022, mismo que cuenta con los logotipos de la corporación, y otros emblemas que lo hacen distintivo para estos elementos.

En los archivos administrativos del sujeto armado, se localizó en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que Luis Alberto, fue agente por siete años consecutivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero causó baja en el año 2021 por motivos desconocidos.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, también aceptó que el mismo, pertenecía a la corporación, pero no se dio a conocer durante qué periodo estuvo colaborando con las investigaciones, ya que incluso se tiene registro de su participación en el área de inteligencia de la misma.

A un lado del sujeto, quien disparó de lado de una treintena de pistoleros contra agentes estatales, se localizó un arma de fuego Sug Sahuer .308 la cual cuenta con reporte de robo del año 2019, que además estaba modificada con lanzagranadas y con un cartucho circular.

La Fiscalía General del Estado no ha informado sobre el aseguramiento de cuatro armas de fuego que fueron recogidas del enfrentamiento, y del resto del material probatorio que se aseguró para la investigación.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 21 de febrero, cuando personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue atacado a balazos en la comunidad conocida como “Mesa de Arturo”, lugar cercano a Cerocahui, dentro del municipio de Urique, donde lograron repeler la agresión los uniformados.

Aunque se desconoce desde cuándo comenzó a colaborar con el grupo armado de José Noriel P. G., "El Chueco", no se descarta que haya participado durante su actividad como agente estatal, sin embargo, no existe información relacionada hasta el momento que pueda evidenciar la participación del ex agente con esta organización criminal.

La Fiscalía General del Estado, informó que uno de ellos llevaba por nombre Jesús Edel L. V., de 26 años de edad, originario de San Juanito, municipio de Bocoyna y de la otra persona, se trataba de Jorge Iram L. Ch., de 28 años de edad, originario de San Juanito.

Ambos fueron identificados a través del Sistema de Identificación Automática de Huellas Dactilares (AFIS por sus siglas en inglés) debido a que contaban con antecedentes del fuero federal.

Las autoridades continúan buscando a los presuntos responsables que cometieron esta agresión armada, sin que de momento logren dar con los mismos, ya que durante el enfrentamiento decidieron escapar del lugar, sin tener posibilidad de alcanzarlos, debido a las complicaciones del acceso de las rutas.