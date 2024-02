Busca desde hace 11 años a su familia desaparecida en carretera a Guadalupe y Calvo

Tres integrantes de una familia llevan once años desaparecidos luego de que emprendieran un viaje desde el municipio de Guadalupe y Calvo con destino a Parral, lugar al que nunca arribaron. Según su testimonio, una madre buscadora permanece tras el rastro de su hijo, Johan Ever Núñez Corral, su cuñado, Mario Cruz Núñez Ramos y su suegro, Hipólito Núñez Moreno: “Aunque pasen los años siempre pienso en ellos, esa carretera resguarda su último transitar y en cada kilómetro recorrido se encuentra mi esperanza de volver a verlos o encontrar sus restos”.

Fue en la carretera que conduce del municipio de Guadalupe y Calvo a Parral, en donde hace 11 años se perdió el rastro de tres hombres, por lo que durante este tiempo, su familia no ha logrado descifrar en dónde se encuentran y los motivos por los cuales se registró su desaparición.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

"Como hombres trabajadores, humildes y nobles", así describe Leticia Corral a su hijo, Johan Ever Núñez, su cuñado, Mario Cruz Núñez y su suegro, Hipólito Núñez, a quienes dejó de ver desde el día 12 de mayo del 2013 alrededor de las 10:53 horas.

La mujer, quien nunca imaginó que tendría que volverse una “madre buscadora”, narró que ese día su hijo le informó que acudiría a llevar a su abuelo a un hospital a Parral, debido a que presentaba complicaciones de salud y su tío no sabía manejar en la ciudad.

Los hombres emprendieron su camino desde un rancho conocido como “Rancho de la Cruz”, a bordo de una camioneta de la marca Cheyenne, sin embargo, en el lugar conocido como "El Ocote", se les descompuso.

Por ello, el joven Johan le notificó a otro de sus tíos sobre la falla que se había presentado en la camioneta, por lo cual, acudieron a llevarles otro automóvil para que continuaran con su trayecto, saliendo de ese sitio a las 3:00 de la tarde.

Alrededor de las 7:00 de la tarde, la mujer le realizó la primera llamada a su hijo, sin embargo, entró directo a buzón, “pensé, 'a la mejor se entretuvieron y por eso no contestan', hasta mi esposo me dijo 'para que les marcas tanto'”.

Nuevamente a las 9:00 de la noche, realizó otra llamada al teléfono, pero la respuesta fue la misma; no había información sobre la ubicación de los hombres, situación que los puso en alerta, por lo que ese mismo día comenzaron con su búsqueda.

“Mi esposo y otros familiares, consiguieron una camioneta para salir a buscarlos pensando que a la mejor se les había descompuesto el vehículo en el que viajaban o bien algún accidente”.

Lamentablemente, durante el recorrido por la carretera no lograron localizaron a Ever, Mario e Hipólito, además de que tampoco existía rastro del vehículo en el que fueron vistos por última vez, “fue una situación muy extraña, jamás imaginamos que esto nos podría pasar como familia, algo muy doloroso”.

Aunque los años han transcurrido, aquel día para Leticia es como si hubiera sido apenas “ayer”, debido a que recuerda con exactitud cada detalle y palabras que sostuvo con su hijo, antes de que él desapareciera junto con su tío y abuelo.

Nunca existió alguna amenaza, no hubo algún problema con alguien, son personas de buen corazón, no sabemos qué pudieron encontrarse en su camino compartió Leticia Corral, madre de Johan Ever

Con nostalgia, comentó que cada que sale de su hogar, al circular por la carretera presta atención a cada detalle, debido a que conserva la esperanza de que algún día podrá tener información o algún indicio que la ayude a saber la ubicación de sus seres queridos.

“Esta carretera resguarda, entre cada tramo, la historia de lo que realmente pasó con ellos, sé que es difícil que a pesar de tantos años estén con vida, pero la esperanza siempre la tendré”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Debido a la extraña desaparición de sus familiares, la mujer mencionó que en su camino busca la ayuda y el acercamiento con el activista, Gabino Gomez, y otras madres buscadoras del Colectivo 10 de Octubre, quienes también se encuentran en la lucha por lograr dar con el paradero de sus hijos.

Recordó que, en una ocasión, unas personas le comentaron sobre un sitio, en que probablemente se podrían encontrar los restos de los hombres, pero al efectuar el rastreo no localizaron nada, “yo lo que quisiera es que me dijeran en dónde están los restos de mi familia, pero mientras no suceda esto, yo los sigo buscando sea como sea”.

La Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua ofrece una recompensa de 600 mil pesos, para quien brinde información que abone a dar con el paradero de las tres personas: Mario Cruz Núñez Ramos, Johan Ever Núñez Corral e Hipólito Núñez Moreno.

Nota: El Sol de Parral