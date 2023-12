Denuncian comuneros rarámuri inequidad del Municipio de Guachochi en entrega de apoyos

Comuneros del Ejido La Loma del Manzano en el municipio de Guachochi por medio de su Siríame (Gobernadora Rarámuri), Benita González Ramos, señalaron actos de inequidad por parte del gobierno municipal en la entrega de apoyos, refiriendo que esto obedece a razones político partidistas.

La denunciante precisó que en por lo menos dos ocasiones ha hecho la invitación al Presidente Municipal de Guachochi, José Yañez, a visitar la comunidad para conocer una serie de proyectos y necesidades que existen en la localidad, esto con el fin de obtener apoyos para ser autosustentables, sin embargo, el edil no ha respondido al llamado.

Benita González declaró que no es la primera ocasión en que la autoridad municipal se muestra de manera inequitativa hacía algunas comunidades indígenas, para lo cual afirmó que se ha comprobado como funcionarios y los propios alcaldes que han pasado por el Municipio, han mostrado su interés de dar mayor preferencia a pueblos que se conocen son del partido del edil en turno.

“A ellos (autoridades) quisiera que nos vieran igual a todos, porque he visto y escuchado a los presidentes decir que esa comunidad no es de mi partido, y no hay apoyo, yo hablo por mi comunidad de la Loma del Manzano que tiene mucha necesidad y no tiene los apoyos de la presidencia municipal”, expresó la Gobernadora indígena.

Agregó que se ha hecho una tercera invitación el alcalde para que vaya a la comunidad y conozca una serie de proyectos que requieren de la atención para su desarrollo y con ello garantizar el ingreso de recursos a través de múltiples actividades, para lo cual se espera que el edil acuda al llamado el próximo 30 de diciembre.

Adelantó que más allá de estar dependiendo de programas asistenciales, la comunidad que representa requiere del apoyo para el desarrollo de talleres para la elaboración de artesanías, subrayando que la intención es generar recursos que se queden en el pueblo para el desarrollo de las familias que están dispuestas a prepararse para la práctica de nuevos oficios que les garantice la sustentabilidad.

González Ramos afirmó que su comunidad es ajena a partidos políticos y cuentan con una autonomía para elección de Gobernadores o Siríame, quienes se encargan de atender las necesidades, para lo cual cuentan con una asamblea en la que se tratan asuntos del fuero común, sin embargo, dijo que al momento de elecciones constitucionales los ciudadanos ejercen su voto, sin que esto signifique alguna preferencia partidista, ya que valoran el perfil de los aspirantes.