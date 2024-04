Descarta SSPE lesionados o muertos durante enfrentamiento reportado en Guadalupe y Calvo

Descarta la SSPE personas lesionadas o sin vida tras enfrentamiento armado en comunidades de Guadalupe y Calvo suscitado desde ayer domingo. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya informó que hasta el momento, no se han encontrado vestigios sobre los supuestos enfrentamientos en la zona serrana; sin embargo, se conformó una Base de Operaciones Interinstitucional en el sitio con el fin de mantener el control y vigilancia en esta zona.

Luego de que este domingo, habitantes del municipio de Guadalupe y Calvo dieran a conocer que en comunidades de la población serrana se registraran varias detonaciones de arma de fuego en distintos puntos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya descartó que hubiera personas sin vida, lesionadas o detenidas.

Lo anterior fue informado a través de una rueda de prensa, en donde señaló que fue este 14 de abril del 2024 cuando se recibió una denuncia en donde se registró un supuesto enfrentamiento en Guadalupe y Calvo.

Sin embargo, indicó que dichas refriegas ocurrieron de “cerro a cerro”, es decir, que no hubo un enfrentamiento concreto entre grupos de civiles armados, por lo que únicamente fue el intercambio de disparos desde un punto lejano.

No obstante, confirmó que tras un recorrido por los lugares de los hechos, se encontraron vestigios del intercambio de disparos, no obstante, no hay registro de personas fallecidas, lesionadas o detenidas a causa de ello.

“Hasta el momento no hemos encontrado personas lesionadas o sin vida a causa de las detonaciones de arma de fuego, hemos encontrado vestigios de estos enfrentamientos que se dan de cerro a cerro, es decir, no ha habido un enfrentamiento concreto de grupos criminales, simplemente fueron disparos que se realizaron a lo lejos”, señaló.

Agregó que al día de hoy, ya se encuentra conformada una base de operaciones interinstitucional en el lugar de los hechos con el fin de mantener control, seguridad y vigilancia en ambas poblaciones.

A través de redes sociales que comenzaron a circular dos videos en donde se podían escuchar las detonaciones de arma de fuego, tomado por los mismos habitantes de los lugares donde fue el supuesto intercambio de disparos siendo en las comunidades de San Juan Nepomuceno y El Arenal.

