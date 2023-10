Guerra sin cuartel desde hace 15 días; cárteles frenan reparto de libros en la Sierra

Más de 150 alumnos de cuatro comunidades que se encuentran en lo más profundo de la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, que conforman el "Triángulo Dorado", no pueden usar sus Libros de Texto Gratuitos ya que no hay paso para los camiones, ni los maestros pueden acudir por ellos a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, debido a los enfrentamientos armados entre grupo criminales antagónicos, que llevan más de 15 días en disputa por la zona.

Un maestro de una de las cuatro localidades solicitó se reservara su identidad y ubicación por temor a represalias, inclusive la comunicación resultó difícil, al considerar que le tienen intervenido su teléfono, pero además, de manera constante, dijo que los integrantes del crimen organizado les solicitan el equipo para realizar una revisión exhaustiva al menos dos o tres ocasiones al mes, por lo tanto, la conversación debería ser de lo más rápida posible para manifestar su inquietud por la llegada de los LTG.

La Soledad, Alisitos de Olivas, Los Espinos y San Simón son localidades situadas en Guadalupe y Calvo sobre lo más profundo de la Sierra Madre Occidental, colindan con los estados de Sinaloa y Durango, lo que comúnmente se ha denominado como el “Triángulo Dorado”.

El maestro, quien se ubica en una de estas comunidades, narró que una vez enterados sobre la liberación de los LTG, los cuales serían distribuidos a la brevedad, ellos tendrían que acudir a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo en un viaje de aproximadamente cinco horas para recoger el material de 150 estudiantes para las cuatro comunidades.

Sin embargo, con preocupación, expuso que desde hace aproximadamente quince días, enfrentamientos armados entre miembros del crimen organizado se han presentado a las cercanías de la comunidad de Dolores, un punto de paso obligatorio al descender desde sus comunidades hasta Guadalupe y Calvo, la cual se encuentra a tres horas de camino por terracería.

Dijo que existe otra alternativa, siendo por la comunidad de Soyatita que pertenece al municipio de Badiraguato en Sinaloa, la cual conecta con la nueva carretera Parral- Badiraguato, teniendo que “subir” hasta una comunidad denominada El Ocote y finalmente llegar a Guadalupe y Calvo, sin embargo, el trayecto es de más de 10 horas.

Lamentó que desde el inicio del ciclo escolar se dificultara la entrega de los Libros de Texto Gratuitos por distintos motivos, ya que para maestros como él, durante el mes de agosto se aprovecha el viaje a su lugar de trabajo y de tal manera llevarlo a las comunidades, pues la siguiente salida de la gran mayoría de los docentes es en el próximo periodo vacacional debido a lo retirado que se encuentran dichos lugares.

De momento, indicó que se trabaja con libros reutilizados de ciclos escolares anteriores, pero son muy escasos, además consideró que no son afines a los nuevos aprendizajes que se evaluarán en próximas fechas.

Al ser cuestionado si las autoridades educativas están enterados de la situación que se vive con los Libros de Texto y su no llegada a estas comunidades de la Sierra de Chihuahua, manifestó que al menos los jefes inmediatos como los supervisores e inspectores, sí. Mencionó que en las pláticas con los padres de familia, lo único que buscan es que se les brinde el servicio educativo a sus hijos a pesar de las carencias, pues no pueden decir o hacer más por miedo a represalias.

Reiteró que una salida como la que tienen que hacer por los libros es prácticamente innecesaria, ya que cuando ya se cuentan con ellos, prácticamente nadie vuelve a salir, siendo ellos los más afectados quienes con recursos propios y no públicos tienen que hacer un viaje no planeado para tener mejores herramientas que ofrecer a los alumnos y no truncar un ciclo escolar, por lo que pidió la intervención de autoridades educativas para la llegada de los LTG.

Relató que las comunidades antes descritas son utilizadas por los integrantes del crimen organizado para resguardarse, una vez que salen a sostener distintos enfrentamientos armados y de manera diaria, inclusive los niños y jóvenes saben que se encuentran en disputa y tienen acceso a videos y audios que toman en los enfrentamientos pero al decirles que los muestren no lo hacen por temor.

Reveló que un niño que quiera seguir estudiando, es un niño que les quitan de las manos a dichas organizaciones, pero sentenció que las personas que están en las comunidades donde ahora se encuentra son gente que no pudo salir por motivos de que no tenían a dónde irse, siendo comunidades que hace apenas 7 años estaban llenas de vida y ahora batallan hasta por cosas tan simples como azúcar o aceite.

Disputa en el Triángulo Dorado

Datos de inteligencia de la Fiscalía General del Estado detallan que los enfrentamientos armados que se han suscitado en dichos lugares, se atribuyen a la incursión del Nuevo Cártel de Juárez y/o “La Línea” a través de un grupo liderado por Benito Ruelas “El Mexicano” quien ahora pelea la zona históricamente dominada por el Cártel de Sinaloa al grupo criminal de “Los Salgueiro”.

A través del Panorama Delictivo se ubica a Benito Ruelas alias “El Mexicano” como un lugarteniente de “La Línea” en la zona y que opera bajo el mando de Poncho Arrellanes, presunto líder de dicha organización en la región de Camargo. La comunidad de Rincón de Alisos es su lugar de resguardo.

Por su parte, el grupo de “Los Salgueiro” fracción del Cártel de Sinaloa según el organigrama elaborado por la FGE es liderado en la Zona Sur de Chihuahua por Ruperto Salgueiro Nevárez., apodado “El 37” y su hermano José Salgueiro Nevárez “El Che”. Las autoridades ubicaron el domicilio de ambos en la localidad de San Francisco de los Salgueiro en Guadalupe y Calvo.