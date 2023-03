"Nachita" de siete años fue atacada por otra menor de 13 años en Guachochi

Una niña de siete años de edad del municipio de Guachochi a quien identifican como “Nachita” fue agredida físicamente por su vecina, una menor de 13 años de edad, quien le causó lesiones en el cuello, situación que provocó su traslado al Hospital Infantil de Chihuahua; su madre no denunció los hechos ante las autoridades, pero ahora pide que no se vuelva a repetir la situación ya que es la segunda ocasión en que su hija es agredida.

Rita Cruz Arteaga, originaria de la Sierra Tarahumara y madre de la menor afectada, narró que el pasado miércoles su hija de nombre Ignacia P., de siete años, fue trasladada de manera urgente de un Hospital de Guachochi al Hospital Infantil de Chihuahua tras haber sido agredida por una menor de 13 años de edad.

La mujer dio a conocer que su pequeña es la segunda ocasión en que sufre una agresión por la misma niña, siendo esta última la que le provocó lesiones de mayor consideración al tomarla por el cuello, hecho que repercutió en su salud debido a que se le originó un “absceso”, mismo que corría el riesgo de “reventar” y causarle un daño en el corazón.

En lo que respecta al primer hecho, la madre comentó que al percatarse de la situación, ella le llamó la atención a la menor que estaba presuntamente cometiendo la agresión. “Le dije que ella era más grande, que dejara a mi niña porque era más pequeña y además eso no tenía que estar sucediendo”.

La madre dijo que al paso de los días notó a su pequeña con comportamientos distintos, lo que la llevó a determinar que algo estaba sucediendo, sin embargo, fue el pasado miércoles cuando “Nachita” le refirió un dolor en el cuello, detectando una “bolita” que le lastimaba. “Transcurrieron varios días de lo sucedido hasta cuándo ella no aguanto y fue cuando me dijo que la habían lastimado muy cerca del Panteón Municipal cuando caminaba en compañía de otro menor quien no pudo hacer nada ante los hechos”.

Ante ello, determinó llevarla al Hospital de Guachochi para su atención, fue ahí donde los médicos determinaron que la menor debía ser trasladada de manera urgente a Chihuahua para una valoración especializada por lo presentado.

A partir de ese momento y hasta la fecha, Rita Cruz se encuentra en la capital del estado para hacer compañía a su pequeña, comentó que tiene otras tres niñas quienes se quedaron bajo resguardo de una sobrina en Guachochi.

Señaló que, su hija ha evolucionado en su salud y que sólo espera la alta médica para regresar a su comunidad, pero para ello solicita la intervención de las autoridades para poder trasladarse una vez que termine la atención.

Actualmente duerme en el nosocomio para hacer compañía a la menor y durante la mañana acude al albergue para alimentarse y bañarse y al término de ello, nuevamente regresar al lado de “Nachita”.

Las personas que deseen realizar una aportación para la estancia de Rita Cruz y “Nachita” en Chihuahua, proporcionó el número de tarjeta 4217410091259032.

