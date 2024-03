Vinculan a proceso a tres hombres por presunto asesinato en Guachochi

Vinculan a proceso a tres sujetos que son acusados de asesinato con arma blanca, Reynaldo H. L., Carlos P. M., y Alonso H. F., enfrentan un proceso penal acusado del asesinato de una persona perpetrado en Recuzachi, municipio de Guachochi.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo un auto de vinculación a proceso penal en contra de tres masculinos de nombre Reynaldo H. L., Carlos P. M., y Alonso H. F.

Fueron detenidos por su probable responsabilidad en el homicidio de José Camilo L. R., en la comunidad de Recuzachi, municipio de Guachochi.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

De acuerdo con lo asentado en la investigación ministerial, el 11 de marzo del año en curso, los presuntos arribaron al domicilio de la víctima, a quien golpearon e hirieron con un arma blanca, causándole heridas que le provocaron la muerte.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los acusados, fueron detenidos en el término legal de la flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que los pusieron a disposición de esta Fiscalía.

Chihuahua Se mantiene Chihuahua como el cuarto estado con más homicidios en el país

Con dicho antecedente, el órgano jurisdiccional que atendió la causa penal, resolvió la situación jurídica de los acusados, quienes permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Es de resaltar que de acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.

Esto con base en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Publicada originalmente en El Sol de Parral