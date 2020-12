Hace estragos frío en indigentes, muchos se quedan bajo los puentes o en rincones de la ciudad para mitigar el frio, pero hoy don Jaime Aguilar, tras vivir en unas tapias, debió buscar los baños de un negocio para poder pasar la noche fría.

Jaime Aguilar de 56 años de edad y quien vive en unas tapias de la colonia Sierra Azul, mientras caminaba para buscar la comida del día, abrigado con su chamarra y la cobija encima pues el frio arreciaba, conto como por la noche debió dejar las tapias y buscar un lugar más cálido.

En su andar, no pensó en otra cosa que, en los baños de un local comercial de la carretera a Aldama, de donde pensó que al verlo los encargados lo sacarían a patadas, afortunadamente al menos por esa noche la libro, dijo el hombre en situación de calle.

“El frio hoy estuvo bueno no se soporta” comenzó Jaime, quien humildemente dijo tener varias cobijas que le regalaron, pero el frio esta duro, las tapias que utiliza para pernoctar no le fueron suficientes, “apenas malvivo y trato de conseguir algo de comer en los basureros y lo que amablemente la gente me convida”, externo el hombre.

En cuanto a los albergues dijo que, si sabe de ellos, pero que están muy lejos y es más el tiempo que tarda en llegar y hasta la noche se le viene encima, “duermo en muchas ocasiones donde me agarra la noche y en tiempo de frio me estoy hasta lo más tarde que me dejen estar, donde este calientito, dijo Jaime.

Hay que recordar que las dos primeras víctimas de la temporada invernal han sido dos ciudadanos en situación de calle, que armados con sus cobijas y una que otra pertenencia hacen el andar diario en busca de subsistir y donde los agarra la noche pernoctan.

