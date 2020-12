“Hace tiempo no hablo con la alcaldesa” Rocío Reza

La presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rocío Reza, rechazó el haber ofrecido criterios de oportunidad a la presidente municipal María Eugenia Campos, y aseguró que desde hace tiempo no habla con ella.

Asimismo dijo desconocer si existen o no procesos de índole penal en contra de la aspirante a la candidatura del PAN por la gubernatura de Chihuahua; aseveró que sólo tiene conocimiento de los señalamientos que se han realizado en los medios de comunicación.

La lideresa blanquiazul destacó que la Operación Justicia para Chihuahua es facultad del Gobierno del Estado por medio de la Fiscalía General, por lo que en ningún momento ha sido parte de diligencias de esa dependencia.

“No he hablado siquiera con la presidenta desde hace tiempo, su tema jurídico, si es que lo hay, está en otro ámbito y no dentro del partido, me da tristeza que mienta, considero necesario expresar esto y aclararlo, porque yo soy la primera que en todo momento debe convocar a la unidad”, dijo Reza Gallegos.

En este sentido, manifestó que es importante que todos los actores políticos del PAN deben estar unidos para enfrentar el enorme reto que viene para este 2021.

Cabe mencionar que la alcaldesa María Eugenia Campos comentó a El Heraldo de Chihuahua que nunca se le ofreció apegarse a un criterio de oportunidad, por los canales oficiales, sino que fueron personas afines al gobernador Javier Corral, como lo son Gustavo Madero y Rocío Reza, quienes le sugirieron aceptara esos criterios.

